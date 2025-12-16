Μισέλ Ομπάμα: Θα συναντούσε τον Ρομπ και την Μισέλ Ράινερ την ημέρα της δολοφονίας τους

Συντετριμμένη η πρώην «Πρώτη Κυρία» για τον φρικτό θάνατο των καλών της φίλων, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ

Newsbomb

Μισέλ Ομπάμα: Θα συναντούσε τον Ρομπ και την Μισέλ Ράινερ την ημέρα της δολοφονίας τους

Η Μισέλ Ομπάμα (αριστερά), ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ (δεξιά)

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τους καλούς της φίλους, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ μίλησε η Μισέλ Ομπάμα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

«Τους γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υποτίθεται ότι θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ, χθες», εξομολογήθηκε η πρώην «Πρώτη Κυρία» αναφερόμενη στην ίδια και στον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για τον θάνατο των Ράινερ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στον λογαριασμό του στο «X»:

«Η Μισέλ κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ. Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη».

Ο Μπαράκ Ομπάμα συνέχισε επαινώντας το φιλανθρωπικό και ακτιβιστικό έργο του σκηνοθέτη, σημειώνοντας: «Όμως πίσω από όλες τις ιστορίες που δημιούργησε υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων — και μια δια βίου δέσμευση να μετατρέπει αυτή την πίστη σε πράξη. Μαζί με τη σύζυγό του έζησαν με νόημα και σκοπό. Θα τους θυμούνται για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και για τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι τους αγάπησαν».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν εντοπιστούν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες - φέροντας θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό - ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ διασκέδασαν στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο πάρτυ του Κόναν Ο’Μπράιεν.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το TMZ προηγήθηκε ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και τον γιο τους, Νικ, ο οποίος λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του συνελήφθη με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας και κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Nick Reiner

Ο Nick Reiner / AP

Όπως ανέφεραν σε μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που παρέστησαν στο πάρτυ, ο Νικ Ράινερ συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα, τρομάζοντας τους καλεσμένους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» η Μισέλ Ομπάμα μίλησε για την κληρονομιά και τον αντίκτυπο των Ράινερ.

«Ας πω μόνο αυτό — σε αντίθεση με κάποιους άλλους — ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που θα μπορούσε κανείς να γνωρίσει», είπε η πρώην «Πρώτη Κυρία».

Rob Reiner,Michele Singer Reiner,Romy Reiner,Nick Reiner,Maria Gilfillan,Jake Reiner

Ο Rob Reiner, η Michele Singer Reiner, η Romy Reiner, ο Nick Reiner, η Maria Gilfillan, and ο Jake Reiner τον Σεπτέμβριο του 2025 / AP

«Δεν ήταν παρανοϊκοί ούτε εκτός ελέγχου. Αυτό που ήταν πάντα, ήταν παθιασμένοι άνθρωποι σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει πολύ θάρρος. Ήταν από εκείνους που ήταν έτοιμοι να στηρίξουν με πράξεις όσα πίστευαν. Νοιάζονταν για την οικογένειά τους, νοιάζονταν για αυτή τη χώρα, νοιάζονταν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε η Μισέλ Ομπάμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για αγρότες: Επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων στην αντλία, πρωτοβουλίες ΔΕΗ για φθηνότερο ρεύμα

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

19:00LIFESTYLE

Μισέλ Ομπάμα: Θα συναντούσε τον Ρομπ και την Μισέλ Ράινερ την ημέρα της δολοφονίας τους - Συγκλονίζει η εξομολόγηση της πρώην «Πρώτης Κυρίας»

18:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το τελευταίο κομμάτι του παζλ της διπλής δολοφονίας - Πώς η ΕΛΑΣ «έδεσε» την υπόθεση της διπλής δολοφονίας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού και μία ακόμη κατηγορουμένη

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Jet Oil: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Είμαστε όμηροι των funds - Η Ελλάδα δεν πωλείται»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μία θέση πάρκινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Νέα στρατηγική για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα - Θα πωλούνται και μετά το 2035

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Το ερώτημα είναι τι ανάπτυξη θα πετύχει η χώρα το 2026, όχι αν θα αντέξει»

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων εντοπίστηκαν στις Άλπεις - Κοντά σε χώρο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων - Φωτογραφίες

18:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Λαϊκό Λαχείο στον ρυθμό των Χριστουγέννων: Μοιράζει μέχρι και 1.000.000 ευρώ στην ειδική κλήρωση της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Οι ηλιακές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές

18:22LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Θυμάται συγκλονισμένη την τελευταία νύχτα του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ - «Ήταν τόσο χαρούμενοι»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας η ανεργία - «Σκαρφάλωσε» στο 4,6% τον Νοέμβριο

18:14WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν μια γιγαντιαία δομή κάτω από τις Βερμούδες «μοναδική στη Γη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Εκτός νυμφώνος» η Τουρκία - Οι ΗΠΑ δεν κάλεσαν τον Ερντογάν στη συνδιάσκεψη για την επόμενη μέρα στο Κατάρ

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Πλησιάζει σε Γερεμέγεφ

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στο Μεξικό: 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μία θέση πάρκινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Από περιτονίτιδα ο θάνατος του 43χρονου μποξέρ που κατέληξε στο νοσοκομείο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Πώς θα μας αποχαιρετίσει το 2025

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενισχύουν τον Μπενίτεθ με 4+1 μεγάλες μεταγραφές Κορόνα και Κοτσόλης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Γυναίκα μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Στο όχημα επέβαινε και παιδί 2 ετών - Βίντεο

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ