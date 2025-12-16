Μισέλ Ομπάμα: Θα συναντούσε τον Ρομπ και την Μισέλ Ράινερ την ημέρα της δολοφονίας τους

Για τους καλούς της φίλους, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ μίλησε η Μισέλ Ομπάμα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

«Τους γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υποτίθεται ότι θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ, χθες», εξομολογήθηκε η πρώην «Πρώτη Κυρία» αναφερόμενη στην ίδια και στον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για τον θάνατο των Ράινερ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στον λογαριασμό του στο «X»:

«Η Μισέλ κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ. Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη».

Ο Μπαράκ Ομπάμα συνέχισε επαινώντας το φιλανθρωπικό και ακτιβιστικό έργο του σκηνοθέτη, σημειώνοντας: «Όμως πίσω από όλες τις ιστορίες που δημιούργησε υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων — και μια δια βίου δέσμευση να μετατρέπει αυτή την πίστη σε πράξη. Μαζί με τη σύζυγό του έζησαν με νόημα και σκοπό. Θα τους θυμούνται για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και για τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι τους αγάπησαν».

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν εντοπιστούν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες - φέροντας θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό - ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ διασκέδασαν στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο πάρτυ του Κόναν Ο’Μπράιεν.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το TMZ προηγήθηκε ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και τον γιο τους, Νικ, ο οποίος λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του συνελήφθη με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας και κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Ο Nick Reiner / AP

Όπως ανέφεραν σε μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που παρέστησαν στο πάρτυ, ο Νικ Ράινερ συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα, τρομάζοντας τους καλεσμένους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» η Μισέλ Ομπάμα μίλησε για την κληρονομιά και τον αντίκτυπο των Ράινερ.

«Ας πω μόνο αυτό — σε αντίθεση με κάποιους άλλους — ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που θα μπορούσε κανείς να γνωρίσει», είπε η πρώην «Πρώτη Κυρία».

Ο Rob Reiner, η Michele Singer Reiner, η Romy Reiner, ο Nick Reiner, η Maria Gilfillan, and ο Jake Reiner τον Σεπτέμβριο του 2025 / AP

«Δεν ήταν παρανοϊκοί ούτε εκτός ελέγχου. Αυτό που ήταν πάντα, ήταν παθιασμένοι άνθρωποι σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει πολύ θάρρος. Ήταν από εκείνους που ήταν έτοιμοι να στηρίξουν με πράξεις όσα πίστευαν. Νοιάζονταν για την οικογένειά τους, νοιάζονταν για αυτή τη χώρα, νοιάζονταν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε η Μισέλ Ομπάμα.

