Ρομπ Ράινερ: Η κόρη του σκηνοθέτη κατέδωσε τον «επικίνδυνο» αδερφός της

Η κόρη του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ ζήτησε από την αστυνομία να συλλάβει τον «επικίνδυνο» αδελφό της, Νικ, αφού ανακάλυψε τους γονείς της νεκρούς στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες , σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η 28χρονη Ρόμι Ράινερ πήγε να δει τον πατέρα της και τη μητέρα της, Μισέλ, αφού η μασέρ της είπε ότι δεν άνοιγαν την πόρτα γύρω στις 2 μ.μ. την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές στην Daily Mail.

Όταν έφτασε στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ, αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, βρήκε τον 78χρονο πατέρα της και την 70χρονη μητέρα της νεκρούς, με κομμένους τους λαιμούς. Τρομοκρατημένη, η Ρόμι φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι ένα μέλος της οικογένειας «θα έπρεπε να είναι ύποπτο» επειδή είναι «επικίνδυνο».

Ο 32χρονος αδελφός της, Νικ, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει ιστορικό εθισμού στα ναρκωτικά και ασταθή ψυχική υγεία, συνελήφθη αργότερα. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δολοφονία, σύμφωνα με τα αρχεία του γραφείου του σερίφη του Λος Άντζελες, και τώρα κρατείται στη φυλακή χωρίς εγγύηση, αφού η αστυνομία έκρινε ότι ήταν «υπεύθυνος» για τους θανάτους των γονιών του.

Ο Ρομπ Ράινερ / AP

Ο Νικ παρευρέθηκε σε ένα εορταστικό πάρτι με τον Ράινερ και τη Μισέλ το βράδυ του Σαββάτου (13/12) και φέρεται να προκάλεσε ανησυχία στους διάσημους καλεσμένους, καθώς ενεπλάκη σε έναν «πολύ έντονο καβγά» με τους γονείς του πριν φύγουν. «Ο Νικ φρίκαρε τους πάντες, φερόταν σαν τρελός, ρωτούσε συνέχεια τους ανθρώπους αν ήταν διάσημοι», είπε μια πηγή στο PEOPLE για το πάρτι με οικοδεσπότη τον κωμικό Κόναν Ο'Μπράιεν.

Η τραγωδία έρχεται μετά από μια πρόσφατη αποκάλυψη της Ρόμι για την αγάπη που ένιωθε για τον αδερφό της, περιγράφοντας τον Νικ ως τον «καλύτερό της φίλο» και αποκαλύπτοντας ότι τον είχε στηρίξει σε όλη τη μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Το 2015, η οικογένεια Ράινερ έδωσε συνέντευξη στους LA Times για να συζητήσουν το "Being Charlie", μια ταινία που είχε δημιουργησει ο Νικ μαζί με τον πατέρα του, εμπνευσμένη από την εμπειρία του με τα ναρκωτικά και την αποτοξίνωση. «Είναι ο καλύτερός μου φίλος και ήμουν εκεί σε όλη τη διάρκεια», είπε τότε η Ρόμι. «Είναι περίεργο, αλλά ωραίο να το βλέπεις στην οθόνη».

Η Ρόμι, η οποία ακολούθησε τα βήματα του διάσημου πατέρα της και εργάστηκε ως ηθοποιός, δημοσίευε τακτικά φωτογραφίες που αποκάλυπταν την εγγύτητά της με την οικογένειά της. Το Instagram της είναι γεμάτο με βίντεο και φωτογραφίες με τον πατέρα της, με μια ανάρτηση από την 1η Δεκεμβρίου να καταγράφει τις πρόσφατες οικογενειακές τους διακοπές.

Οι φωτογραφίες την δείχνουν να χαμογελάει και με τους δύο γονείς της στη θάλασσα, με μια γλυκιά λεζάντα να δηλώνει ότι ήταν «ευγνώμων για την οικογένεια». Αλλά η σχέση του Ράινερ και της Μισέλ με τον μικρότερο γιο τους, Νικ, ήταν φαινομενικά πιο τεταμένη από αυτή που μοιράζονταν με την κόρη τους, η οποία έμενε απέναντί τους.

Μήνες πριν από τον θάνατό της, η Μισέλ λέγεται ότι αγωνιούσε για την επιδεινούμενη ψυχική ασθένεια του γιου της και τα προβλήματα με τα ναρκωτικά, αποκαλύπτοντας σε φίλους «έχουμε δοκιμάσει τα πάντα», σύμφωνα με το TMZ .

Στην συζήτηση με τους LA Times το 2015, οι γονείς του Νικ εξέφρασαν τη λύπη τους για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον εθισμό του γιου τους, λέγοντας ότι δεν άκουσαν τον γιο τους και αντ' αυτού βασίστηκαν σε επαγγελματίες υγείας για να τον βοηθήσουν να το ξεπεράσει. «Όταν ο Νικ μας έλεγε ότι δεν λειτουργούσε, δεν τον ακούγαμε. Ήμασταν απελπισμένοι και επειδή οι άνθρωποι είχαν διπλώματα στον τοίχο τους, τους ακούγαμε ενώ θα έπρεπε να ακούμε τον γιο μας», είπε ο Ράινερ για τον γιο του, ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένεια, ήταν «καθαρός» εκείνη την εποχή.

Ο Rob Reiner AP

Η Μισέλ πρόσθεσε: «Επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από αυτούς τους ανθρώπους. Μας έλεγαν ότι είναι ψεύτης, ότι προσπαθούσε να μας χειραγωγήσει. Και τους πιστέψαμε». Αναφερόμενος στον εθισμό του στα ναρκωτικά, ο Νικ πρόσθεσε: «Το έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί να κάνω αυτές τις μαλ@@@ες . Προέρχομαι από μια καλή οικογένεια. Δεν υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαι εκεί έξω στους δρόμους και σε καταφύγια αστέγων κάνοντας όλα αυτά τα γαμ@@α πράγματα».

Ο Νικ περιέγραψε προηγουμένως πώς πήγε για πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης γύρω στα 15α γενέθλιά του, προτού βιώσει περιόδους αστεγίας. Το 2016, όταν ο Νικ ήταν 22 ετών, είπε ότι είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης 17 φορές, προσθέτοντας ότι είχε μείνει άστεγος αφού αρνήθηκε να ζητήσει βοήθεια επανειλημμένα. «Αν ήθελα να το κάνω με τον δικό μου τρόπο και να μην πηγαίνω στα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να είμαι άστεγος», είπε στο People, αναφερόμενος προφανώς στην οικογένειά του.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας. Πέρασα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό.» Εργάστηκε για την ταινία από το κέντρο αποτοξίνωσης και συνεργάστηκε με τον πατέρα του, σκηνοθέτη, στο πρότζεκτ, το οποίο απεικονίζει την τεταμένη σχέση μεταξύ ενός πατέρα ηθοποιού και του εθισμένου γιου του. Η ταινία συνδέεται στενά με την εμπειρία της ίδιας της οικογένειας Ράινερ, όπως είπαν τότε.

Τελειώνει με μια συγγνώμη από τον πατέρα για τον περιστασιακά σκληρό τρόπο με τον οποίο φερόταν στον γιο του και τις αναγκαστικές θητείες του σε κέντρο αποτοξίνωσης, κάτι που ο Ράινερ είπε ότι έκανε στον γιο του στην πραγματική ζωή. Σε μια συνέντευξη του 2016 με τη σειρά BUILD , κατά την προώθηση της ταινίας τους, ο Νικ είπε ότι «δεν είχε καλή σχέση» με τον πατέρα του όταν ήταν νεότερος και ότι η συνεργασία τους στο Being Charlie τον έκανε να νιώσει πιο κοντά του.

Είπε κατά την κυκλοφορία της ταινίας ότι ήλπιζε να μην κάνει χρήση ναρκωτικών, ώστε να μην ξαναμείνει ποτέ άστεγος: «Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Όλα είναι θέμα τύχης. Ρίχνεις τα ζάρια και ελπίζεις να τα καταφέρεις».

Τον Σεπτέμβριο ο Ράινερ και η Μισέλ πόζαραν για την τελευταία τους ολοκληρωμένη οικογενειακή φωτογραφία με τον Νικ, τη Ρόμι και τον μεγαλύτερο γιο τους Τζέικ και τη σύζυγό του Μαρία Γκιλφίλαν στην πρεμιέρα της ταινίας Spinal Tap 2, την οποία σκηνοθέτησε και έγραψε ο ίδιος. Ο Τζέικ ήταν δημοσιογράφος στο Χιούστον του Τέξας και τώρα γράφει σενάρια.

