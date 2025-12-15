Ρομπ Ράινερ: Η αυτοβιογραφική ταινία του με τον γιο του για τις προβληματικές σχέσεις τους

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με ελάχιστα μέχρι στιγμής για τις συνθήκες θανάτου τους να έχουν γίνει γνωστά, πέρα από το γεγονός ότι έφεραν τραύματα από μαχαίρι.

Οι υποψίες στρέφονται στον γιο του ζευγαριού, τον 32χρονο Νικ, αν και επισήμως δεν έχει συλληφθεί ή κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

Ο θάνατός του επανέφερε στο προσκήνιο μία αυτοβιογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον ίδιο και σεναριογράφο τον γιο του, που αφορούσε στα προβλήματα της οικογένειάς τους.

Με τίτλο «Being Charlie», η ταινία εξιστορεί τους αγώνες του Νικ με τον εθισμό στα ναρκωτικά, αλλά και τις περιόδους όπου ζούσε ως άστεγος με το τρέιλερ να γίνεται viral στο διαδίκτυο με την είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη και της συζύγου του.

Ο Rob Reiner, δεύτερος από αριστερά, ποζάρει με τη σύζυγό του Michele, αριστερά, και τα παιδιά του Nick, στο κέντρο, Romy και Jake στο 41ο Ετήσιο Γκαλά των Βραβείων Chaplin στο Avery Fisher Hall, στις 28 Απριλίου 2014, στη Νέα Υόρκη Invision/Evan Agostini

Ο Nick συνέγραψε το σενάριο με έναν φίλο του από το κέντρο αποτοξίνωσης, τον Matt Elisofon, και σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια Ρέινερ ενέκρινε την ταινία.

Η ταινία ακολουθεί τους φανταστικούς χαρακτήρες Νικ, Ρομπ και Μισέλ, με τον Ρομπ να είναι ένας διάσημος ηθοποιός που τώρα είναι υποψήφιος για κυβερνήτης.

Στο τέλος της ταινίας, ο χαρακτήρας που υποδύεται τον Ρομπ ζητά συγγνώμη από τον Νικ, κάτι που ο πραγματικός σκηνοθέτης δήλωσε ότι χρωστούσε στον γιο του.

Μιλώντας στην LA Times στην πρεμιέρα είχε πει: «Όταν ο Nick μας έλεγε ότι δεν του πήγαινε καλά, δεν τον ακούγαμε. Ήμασταν απελπισμένοι και επειδή οι άνθρωποι είχαν πτυχία στον τοίχο τους, τους ακούγαμε, ενώ θα έπρεπε να ακούγαμε τον γιο μας».

Στην ίδια συνέντευξη, η Μισέλ είπε: «Είχαμε επηρεαστεί πολύ από αυτούς τους ανθρώπους. Μας έλεγαν ότι είναι ψεύτης, ότι προσπαθούσε να μας χειραγωγήσει. Και τους πιστέψαμε».

Ο Νικ είχε πει τότε: «Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να το κάνω αυτό. … Προέρχομαι από μια καλή οικογένεια. Δεν πρέπει να είμαι εκεί έξω στους δρόμους και σε καταφύγια αστέγων και να κάνω όλα αυτά τα… πράγματα».

Αργότερα ο Ρέινερ είχε παραδεχθεί ότι: «Αυτό που δεν καταλάβαινα ήταν το βάθος αυτού που περνούσε ο γιος μου».