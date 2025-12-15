Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

«Πάγωσε» το Χόλιγουντ από τη διπλήδολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, οι οποίοι βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, την Κυριακή.

La policía rodea mansiones en Brentwood, California, allí Rob Reiner y su esposa fueron asesinad0s en su casa.

Entre sus obras más conocidas están "Misery", "Cuestión de Honor", "Cuenta conmigo" y "Cuando Harry conoció a Sally" entre otras grandes películas. pic.twitter.com/aAlcM3W7Ai — Poirot (@Argenpoirot) December 15, 2025

Βασικός ύποπτος, χωρίς ωστόσο να έχει συλληφθεί ή να έχει γίνει γνωστό αν εξετάζεται από τις αρχές, ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ με ιστορικό εθισμού και πρώην άστεγος, ο οποίος παλαιότερα παραδέχθηκε ότι δεν είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα του.

Ο τιμώμενος Rob Reiner, δεύτερος από αριστερά, ποζάρει με τη σύζυγό του Michele, αριστερά, και τα παιδιά του Nick, στο κέντρο, Romy και Jake στο 41ο Ετήσιο Γκαλά των Βραβείων Chaplin στο Avery Fisher Hall, στις 28 Απριλίου 2014, στη Νέα Υόρκη. (Φωτογραφία από Invision/AP, Αρχείο) Invision/Evan Agostini

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας. Περνούσα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό», είχε δηλώσει το 2016 στο People.

Ο Νικ, ο οποίος είπε ότι είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης 17 φορές, ισχυρίστηκε επίσης ότι έζησε στους δρόμους αφού αρνήθηκε να επιστρέψει σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Το 2016, όταν ήταν 22 ετών, είπε ότι η τελευταία του περίοδος αποτοξίνωσης είχε γίνει τρία χρόνια νωρίτερα.

«Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Είναι όλα θέμα τύχης. Ρίχνεις τα ζάρια και ελπίζεις να τα καταφέρεις», είπε στο People.

Σε μια συνέντευξη, κατά την προώθηση του Being Charlie το 2016, ο Νικ εξομολογήθηκε ότι σε μικρότερη ηλικία «δεν είχε καλή σχέση» με τον πατέρα του, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ωστόσο καθόταν δίπλα του .

«Μου έκανε πραγματικά κλικ επειδή δεν δεθήκαμε πολύ ως παιδί», είπε ο Νικ. «Του άρεσε πολύ το μπέιζμπολ, μου άρεσε και σε εμένα το μπάσκετ, και μπορούσε να το παρακολουθεί με τον αδερφό μου - το μπέιζμπολ - αλλά εγώ, όταν είδα [τον Ρομπ Ράινερ να σκηνοθετεί το Being Charlie], ήταν κάτι που με ενδιέφερε».

«Σκέφτηκα, "Ουάου, ξέρει πολλά" και αυτό με έκανε να νιώσω πιο κοντά του», είπε ο Νικ τότε.

Η κλήση στο 911

Το ηχητικό μήνυμα της αποστολής καταγράφει έναν πυροσβέστη να καλεί σε ενίσχυση στην έπαυλη στο Μπρέντγουντ γύρω στις 3:30 μ.μ. ... αν και δεν παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες στην κατοικία.

Σε μια χαοτική συνέντευξη Τύπου έξω από το σπίτι των Ράινερ, ο αρχηγός ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον, δήλωσε ότι το τμήμα βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία έκδοσης εντάλματος έρευνας για το ακίνητο — έξι ώρες μετά την κλήση του 911 — για την πλήρη διερεύνηση των δολοφονιών.

Ο Χάμιλτον διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι οι κάτοικοι του Μπρέντγουντ ήταν ασφαλείς, αλλά είπε ότι δεν έχει ακόμη συλληφθεί ύποπτος σε σχέση με τις δολοφονίες.

FULL REINER PRESSER SUMMARY: LAPD Deputy Chief Alan Hamilton's preliminary update on the deaths of Rob Reiner and his wife Michele:



- Officially classified as a 'death investigation' (not yet confirmed as homicide publicly).

- Nearly 6 hours after discovery, no full search of… pic.twitter.com/nZcoNXmU5p — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) December 15, 2025

Το σπίτι του Ράινερ ήταν χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο. Βρίσκεται σε μια πολυτελή γειτονιά του Brentwood, με σπίτια προστατευμένα από μεγάλους φράχτες και πύλες. Σε μία τραγική λεπτομέρειας, το ακίνητο απέχει λιγότερο από δύο μίλια από το σημείο όπου δολοφονήθηκε η Nicole Brown Simpson το 1994.

Ο O.J. Simpson και η φίλη του, Nicole Brown, ποζάρουν σε πάρτι στο Beverly Hills του Λος Άντζελες (1980). Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και ηθοποιός του Χόλιγουντ, ο οποίος αθωώθηκε από τις κατηγορίες ότι σκότωσε την πρώην σύζυγό του, Nicole Brown Simpson, και τον φίλο της, αλλά αργότερα κρίθηκε ένοχος σε ξεχωριστή αστική δίκη, πέθανε σε ηλικία 76 ετών AP//Nick Ut

H πορεία στην επιτυχία

Ο Ράινερ ακολούθησε τον πατέρα του, τον κωμικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ — ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 98 ετών — στο Χόλιγουντ, όπου έγινε γνωστός ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακούραστος υποστηρικτής της φιλελεύθερης πολιτικής.

Πρωτοεμφανίστηκε ως ηθοποιός και είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Μάικλ «Μίτχεντ» Στίβιτς στη σειρά «All In The Family».

Κέρδισε δύο βραβεία Emmy και ήταν υποψήφιος για πέντε Χρυσές Σφαίρες κατά τη διάρκεια της θητείας του στη σειρά, από το 1971 έως το 1978.

Ο Ράινερ βοήθησε στην ανανέωση της καριέρας του τη δεκαετία του 1980 με την κωμωδία του με προσανατολισμό στο μέλλον «This Is Spinal Tap».

Έγινε ένας από τους πιο περιζήτητους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ για τις επόμενες δύο δεκαετίες χάρη στις κλασικές ταινίες και τις επιτυχίες του στο box office, όπως οι «Stand By Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «Misery» (1990), «A Few Good Men» (1992), «The American President» (1995) και «The Bucket List» (2007).

Παρά το γεγονός ότι επικεντρώθηκε στις σκηνοθετικές του προσπάθειες, ο Ράινερ συνέχισε να παίζει στα τελευταία του χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόλου ως πατέρας του πρωταγωνιστή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην αναγνωρισμένη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» (2013), καθώς και σε μεταγενέστερους ρόλους στην δική του ταινία «And So It Goes» (2014), στην κωμωδία «Sandy Wexler» (2017) με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ και, πιο πρόσφατα, στη συνέχεια του «Spinal Tap».

Η ταινία του Ράινερ του 1989, «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», θεωρείται ευρέως ως μία από τις σπουδαιότερες ρομαντικές κωμωδίες που έχουν γίνει ποτέ. Στα γυρίσματα γνώρισε τη σύζυγό του, τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ. Παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι.