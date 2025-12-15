Επίθεση Τραμπ στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ - «Είχε τρελάνει τους ανθρώπους»

Ο Ρομπ Ράινερ στα παρασκήνια πριν συζητήσει για την ταινία «Spinal Tap II: The End Continues» στο The 92nd Street Y τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Επίθεση στον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου μαζί με τη σύζυγό του την Κυριακή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα (15/12).

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης δολοφονήθηκε καθώς «προκάλεσε θυμό και οργή» εξαιτίας της «μεγάλης εμμονής του» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Κάτι πολύ θλιβερό συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ

Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος και ζορισμένος, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και σταρ της κωμωδίας, απεβίωσε μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, σύμφωνα με αναφορές λόγω του θυμού που προκάλεσε σε άλλους με την τεράστια, ανυποχώρητη και ανίατη πάθησή του από μια ασθένεια που καταστρέφει το μυαλό, γνωστή ως TRUMP DERANGEMENT SYNDROME («σύνδρομο παραφροσύνης Τραμπ»), που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS.

Ήταν γνωστό ότι είχε τρελάνει τους ανθρώπους με την μεγάλη εμμονή του για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την προφανή παράνοιά του να φτάνει σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες για μεγαλείο, και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να μας περιμένει, ίσως όπως ποτέ άλλοτε.

Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυτούν εν ειρήνη!»

Ύποπτος για τη δολοφονία ο γιος του Ράινερ

Ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη από την Αστυνομία του Λος Άντζελες ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του και της συζύγου του, Μισέλ, στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ, σύμφωνα με πηγές των αρμοδίων Αρχών. Η εγγύηση έχει οριστεί στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Το ζευγάρι φέρεται να βρέθηκε μαχαιρωμένο μέχρι θανάτου στην έπαυλή του το βράδυ της Κυριακής (14/12).

