Ρομπ Ράινερ: Συνελήφθη ο γιος του, Νικ Ράινερ για τη δολοφονία του σκηνοθέτη και της συζύγου του

Η εγγύηση έχει οριστεί στα 4 εκατομμύρια δολάρια - Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ραίνερ

Ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη από την Αστυνομία του Λος Άντζελες ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του και της συζύγου του, Μισέλ, στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ, σύμφωνα με πηγές των αρμοδίων Αρχών. Η εγγύηση έχει οριστεί στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρομπ Ράινερ, η σύζυγός του Μισέλ και τα παιδιά του, Νικ, Ρόμι και Τζέικ.

Το ζευγάρι βρέθηκε με κομμένους λαιμούς

Το ζευγάρι φέρεται να βρέθηκε μαχαιρωμένο μέχρι θανάτου στην έπαυλή του. Ο Ρομπ Ράινερ, γνωστός για τις επιτυχίες του στο Χόλιγουντ, και η επί χρόνια σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί την Κυριακή το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του ζευγαριού, Ρόμι, ήταν εκείνη που ανακάλυψε τη φρικτή σκηνή, καθώς αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν πως τόσο ο Ρομπ Ράινερ όσο και η σύζυγός του βρέθηκαν με «κομμένους λαιμούς», ενώ είχε προηγηθεί άγριος καβγάς με κλοτσιές από «επικίνδυνο» μέλος της οικογένειας.

Η Ρόμι Ράινερ με τον πατέρα της Ρομπ

Η μάχη του Νικ Ράινερ με τις εξαρτήσεις

Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του. Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.

Η οικογένεια Ράινερ

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ράινερ, που μεγάλωσε στο Μπρονξ από τον κωμικό πατέρα του, Καρλ, ήταν μια τεράστια παρουσία στη βιομηχανία του κινηματογράφου για περισσότερες από πέντε δεκαετίες ως κορυφαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Ξεκίνησε την καριέρα του μπροστά στην κάμερα, όπου υποδύθηκε τον Michael «Meathead» Stivic στην εμβληματική κωμική σειρά All in the Family για οκτώ χρόνια.

Στη συνέχεια, ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία με τα πιο αξιοσημείωτα έργα του, όπως το κλασικό καλτ έργο του 1984 «This Is Spinal Tap», το «The Princess Bride» το 1987 και το «When Harry Met Sally» το 1989.

Το 1993, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «Λίγοι Καλοί Άντρες», στην οποία πρωταγωνίστησαν οι Τζακ Νίκολσον, Τομ Κρουζ και Ντέμι Μουρ.

Η εταιρεία παραγωγής του Ράινερ, Castle Rock Entertainment, την οποία συνίδρυσε, παρήγαγε επίσης την επιτυχημένη κωμική σειρά Seinfeld και την ταινία The Shawshank Redemption, η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Θα εναλλάσσονταν μεταξύ υποκριτικής και σκηνοθεσίας μέχρι τον θάνατό του. Ο πιο αξιοσημείωτος ρόλος του τα τελευταία 15 χρόνια ήταν ως ο πατέρας του Τζόρνταν Μπέλφορτ στην ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η Μισέλ ήταν επίσης γνωστή για το έργο της ως παραγωγός και φωτογράφος. Το πιο γνωστό της έργο ήταν να τραβήξει τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εμφανίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου του, που εκδόθηκε το 1987, «Τραμπ: Η Τέχνη της Συμφωνίας».

Η αυτοβιογραφική ταινία του με τον γιο του για τις προβληματικές σχέσεις τους

Ο θάνατός του επανέφερε στο προσκήνιο μια αυτοβιογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον ίδιο και σεναριογράφο τον γιο του, που αφορούσε στα προβλήματα της οικογένειάς τους.

Με τίτλο «Being Charlie», η ταινία εξιστορεί τους αγώνες του Νικ με τον εθισμό στα ναρκωτικά, αλλά και τις περιόδους όπου ζούσε ως άστεγος με το τρέιλερ να γίνεται viral στο διαδίκτυο με την είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη και της συζύγου του.

Το σενάριο της ταινίας

Ο Nick συνέγραψε το σενάριο με έναν φίλο του από το κέντρο αποτοξίνωσης, τον Matt Elisofon, και σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια Ράινερ ενέκρινε την ταινία. Πρωταγωνιστούν οι φανταστικοί χαρακτήρες Νικ, Ρομπ και Μισέλ, με τον Ρομπ να είναι ένας διάσημος ηθοποιός που τώρα είναι υποψήφιος για κυβερνήτης. Στο τέλος της ταινίας, ο χαρακτήρας που υποδύεται τον Ρομπ ζητά συγγνώμη από τον Νικ, κάτι που ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι χρωστούσε στον γιο του.

Μιλώντας στην εφημερίδα Los Angeles Times στην πρεμιέρα είχε πει: «Όταν ο Nick μας έλεγε ότι δεν του πήγαινε καλά, δεν τον ακούγαμε. Ήμασταν απελπισμένοι και επειδή οι άνθρωποι είχαν πτυχία στον τοίχο τους, τους ακούγαμε, ενώ θα έπρεπε να ακούγαμε τον γιο μας».

Στην ίδια συνέντευξη, η Μισέλ είπε: «Είχαμε επηρεαστεί πολύ από αυτούς τους ανθρώπους. Μας έλεγαν ότι είναι ψεύτης, ότι προσπαθούσε να μας χειραγωγήσει. Και τους πιστέψαμε».

Ο Νικ είχε πει τότε: «Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να το κάνω αυτό. […] Προέρχομαι από μια καλή οικογένεια. Δεν πρέπει να είμαι εκεί έξω στους δρόμους και σε καταφύγια αστέγων και να κάνω όλα αυτά τα… πράγματα».

*Με πληροφορίες από New York Post και People

