Ρομπ Ράινερ: η ανατριχιαστική φράση για τα παιδιά του μήνες πριν τη δολοφονία του από το γιο του

Μια παλαιότερη δήλωση του Ρομπ Ράινερ επανέρχεται με ανατριχιαστικό τρόπο στο προσκήνιο, μετά τη δολοφονία του γνωστού σκηνοθέτη στο Λος Άντζελες. Σε συνέντευξή του στον Piers Morgan, μόλις λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, ο Reiner είχε πει τη φράση: «Αγαπάμε όλα μας τα παιδιά, ακόμη και τα “κακά”».

Η τοποθέτηση έγινε τον Σεπτέμβριο, σε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής Piers Morgan Uncensored τον ρώτησε ποια από τις ταινίες του θα ήθελε να τον συνοδεύει ως καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο Morgan, σε χαλαρό τόνο, είχε σχολιάσει ότι ο Ρομπ Ράινερ έδειχνε «υγιής και δυνατός», πριν του θέσει το ερώτημα για το έργο που θα ήθελε να μείνει στη μνήμη του κοινού.

«Stand By Me» και η προσωπική του σφραγίδα

Ο Ρομπ Ράινερ απάντησε ότι κάθε δημιουργός έχει τις προτιμήσεις του, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση για τα παιδιά. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η ταινία Stand By Me (1986) ήταν εκείνη που σήμαινε τα περισσότερα για τον ίδιο. Όπως είπε, το έργο αποτελούσε προέκταση της προσωπικότητάς του, με ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ, τη μελαγχολία και το συναίσθημα, στοιχεία που τον εξέφραζαν περισσότερο από κάθε άλλη δουλειά του.

Την ίδια ώρα, η φράση περί αγάπης «ακόμη και για τα κακά παιδιά» αντιμετωπίζεται πλέον από πολλούς ως δυσοίωνη, υπό το βάρος των εξελίξεων.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Οι Αρχές ερεύνησαν εξαρχής την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία. Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της αστυνομίας της κομητείας του Λος Άντζελες, Jim McDonnell, ανακοίνωσε ότι ο γιος τους, Nick Reiner, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία των γονιών του.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Ρομπ Ράινερ να παραμένει στο επίκεντρο όχι μόνο για το κινηματογραφικό του έργο, αλλά και για τις δραματικές συνθήκες του θανάτου του.

