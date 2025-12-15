Rob Reiner: Ο έντονος καβγάς με τον γιο του, Nick, 24 ώρες πριν από τη δολοφονία του

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, φέρεται να ενεπλάκησαν σε έναν «πολύ έντονο καβγά» με τον γιο τους, Νικ, το βράδυ πριν από τις δολοφονίες τους.

Η φερόμενη διαμάχη έλαβε χώρα στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν το Σάββατο. Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ αποχώρησαν από το πάρτι μετά την αντιπαράθεση, σύμφωνα με το TMZ. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ο Νικ έφυγε επίσης από τη γιορτή μαζί τους.

Την Κυριακή, ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια από τη μικρότερη αδελφή του Νικ, Ρόμι. Τα θύματα είχαν δεχθεί θανάσιμα τραύματα στον λαιμό από μέλος της οικογένειας κατά τη διάρκεια καβγά, ενώ η κόρη του ζευγαριού φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι ο αδερφός της «θα έπρεπε να είναι ύποπτος».

Ο Rob Reiner και η σύζυγός του, Michele Reiner/ AP

Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας. Ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ έχει παλέψει επί χρόνια με τον εθισμό στα ναρκωτικά, καταγράφοντας τον αγώνα του στην ημι-αυτοβιογραφική ταινία «Being Charlie», σε σκηνοθεσία του πατέρα του το 2015.

Ο Ρομπε Ράινερ με τη σύζυγό του, Μισέλ και τα παιδιά τους, Ρόμι, Νικ και Τζέικ / AP

Ο 32χρονος κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα Parker Center στο κέντρο του Λος Άντζελες, με εγγύηση που έχει οριστεί στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

