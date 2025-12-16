Ρομπ Ράινερ: Τα ίχνη αίματος που άφησε ο γιος του, Νικ σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση δολοφονίας του διάσημου σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο γιος του ζευγαριού και κατηγορούμενος για την δολοφονία του, Νικ Ράινερ φέρεται να έκανε check-in στο ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του χρησιμοποιώντας τη δική του πιστωτική κάρτα.

Το ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του Νικ Ράινερ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο TMZ ότι ο Νικ φαινόταν «εκτός εαυτού» κατά την άφιξή του, ωστόσο δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια — όπως αίμα στα ρούχα του ή τραύματα στο σώμα του — που να υποδηλώνουν ότι είχε εμπλακεί σε βίαιο περιστατικό.

Η κράτηση φέρεται να ήταν μόνο για μία ημέρα, όμως ο Νικ δεν έκανε ποτέ επίσημο check-out. Όταν το προσωπικό καθαριότητας μπήκε στο δωμάτιό του αργότερα το πρωί της Κυριακής, βρήκε το ντους και το κρεβάτι γεμάτο αίματα, ενώ το παράθυρο ήταν καλυμμένο με σεντόνια.

Rob Reiner’s son Nick left behind blood-stained hotel room after parents’ murders https://t.co/75gItLdjRS pic.twitter.com/urYwiUSpIp — Page Six (@PageSix) December 16, 2025

Ντετέκτιβ του Τμήματος Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες φέρεται να μετέβησαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων από εργαζομένους.

Ο Νικ εντοπίστηκε τελικά με τη βοήθεια της Ομάδας Εργασίας των Ομοσπονδιακών Σερίφηδων των ΗΠΑ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Μονάδας Συμμοριών και Ναρκωτικών του LAPD το βράδυ της Κυριακής, περίπου 20 μίλια μακριά, στο Exposition Park, κοντά στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της σύλληψης, στις οποίες ο Νικ φαίνεται να είναι ακινητοποιημένος στο έδαφος και να οδηγείται στο πίσω μέρος περιπολικού.

Ο Nick Reiner / AP

Ο Νικ φέρεται να είχε εμπλακεί σε έναν «πολύ έντονο καβγά» με τους γονείς του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του κωμικού Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο Νικ συμπεριφερόταν παράλογα στο πάρτυ «τρομάζοντας τους πάντες», όπως αναφέρει πηγή στο μέσο.

Ο ίδιος κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

