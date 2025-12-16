Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ

Ο Νικ Ράινερ βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν, την Τρίτη (16/12).

Ο κ. Χόκμαν, ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου ανακοινώνοντας ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ.

«Οι κατηγορίες θα είναι για δύο περιπτώσεις φόνου πρώτου βαθμού με την ειδική περίσταση των πολλαπλών φόνων», λέει.

«Αντιμετωπίζει επίσης μια ειδική κατηγορία ότι χρησιμοποίησε ένα επικίνδυνο και θανατηφόρο όπλο, δηλαδή ένα μαχαίρι».

Ο Χόκμαν εξήγησε ότι οι κατηγορίες οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή θανατική ποινή.

«Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την θανατική ποινή», πρόσθεσε.

Ο Χόκμαν δήλωσε ότι ο Νικ Ράινερ θα οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο, αφού κατατεθούν οι κατηγορίες και αφού λάβει «ιατρική άδεια». Ανέφερε ότι ο Ράινερ βρίσκεται τώρα σε αυτή τη διαδικασία.

Θα του διαβάσουν τις κατηγορίες κατά την απαγγελία και θα δηλώσει ένοχος ή αθώος στο δικαστήριο.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους το βράδυ της Κυριακής.

Απέφυγε να απαντήσει για προβλήματα ψυχικής υγείας ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας ερωτήθηκε αν υπάρχουν ενδείξεις «ψυχικής ασθένειας», απαντώντας ότι «είναι πολύ νωρίς για να πει».

«Αν υπάρχουν ενδείξεις ψυχικής ασθένειας, θα εμφανιστούν στο δικαστήριο, όποια και αν είναι τα στοιχεία που θα παρουσιάσει η υπεράσπιση», υπέθεσε.

Λέει ότι η δίκη θα είναι «πολύ διεξοδική» και απορρίπτει το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Αυτό συμβαίνει μετά την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας για τον Νικ Ράινερ σήμερα το πρωί, επειδή οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκριναν ότι δεν ήταν ιατρικά ικανός να παραστεί.

Τα ίχνη αίματος του Νικ σε ξενοδοχείο της Σάντα Μόνικα λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του

Νωρίτερα, δημοσιέυμα του TMZ ανέφερε ότι ο Νικ Ράινερ φέρεται να έκανε check-in στο ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του χρησιμοποιώντας τη δική του πιστωτική κάρτα.

Το ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του Νικ Ράινερ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο TMZ ότι ο Νικ φαινόταν «εκτός εαυτού» κατά την άφιξή του, ωστόσο δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια — όπως αίμα στα ρούχα του ή τραύματα στο σώμα του — που να υποδηλώνουν ότι είχε εμπλακεί σε βίαιο περιστατικό.

Hotel room Nick Reiner fled to after allegedly murdering parents was covered in blood: report https://t.co/IgTNeWnunh pic.twitter.com/8qkAjRWWkk — New York Post (@nypost) December 16, 2025

Η κράτηση φέρεται να ήταν μόνο για μία ημέρα, όμως ο Νικ δεν έκανε ποτέ επίσημο check-out. Όταν το προσωπικό καθαριότητας μπήκε στο δωμάτιό του αργότερα το πρωί της Κυριακής, βρήκε το ντους και το κρεβάτι γεμάτο αίματα, ενώ το παράθυρο ήταν καλυμμένο με σεντόνια.

Ντετέκτιβ του Τμήματος Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες φέρεται να μετέβησαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων από εργαζομένους.

Nick Reiner, the 32-year-old son of Rob and Michele Reiner who is in custody on suspicion of murder, was last seen with publicly his parents on Saturday night at Conan O'Brien's A-list Christmas party, where he got in a heated argument with his father, according to two sources… pic.twitter.com/VdDdbruZ0H — CBS News (@CBSNews) December 16, 2025

Ο Νικ εντοπίστηκε τελικά με τη βοήθεια της Ομάδας Εργασίας των Ομοσπονδιακών Σερίφηδων των ΗΠΑ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Μονάδας Συμμοριών και Ναρκωτικών του LAPD το βράδυ της Κυριακής, περίπου 20 μίλια μακριά, στο Exposition Park, κοντά στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της σύλληψης, στις οποίες ο Νικ φαίνεται να είναι ακινητοποιημένος στο έδαφος και να οδηγείται στο πίσω μέρος περιπολικού.

Ο Nick Reiner / AP

Ο Νικ φέρεται να είχε εμπλακεί σε έναν «πολύ έντονο καβγά» με τους γονείς του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του κωμικού Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο Νικ συμπεριφερόταν παράλογα στο πάρτι «τρομάζοντας τους πάντες», όπως αναφέρει πηγή στο μέσο.

