Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής

Newsbomb

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νικ Ράινερ βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν, την Τρίτη (16/12).

Ο κ. Χόκμαν, ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου ανακοινώνοντας ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ.

«Οι κατηγορίες θα είναι για δύο περιπτώσεις φόνου πρώτου βαθμού με την ειδική περίσταση των πολλαπλών φόνων», λέει.

«Αντιμετωπίζει επίσης μια ειδική κατηγορία ότι χρησιμοποίησε ένα επικίνδυνο και θανατηφόρο όπλο, δηλαδή ένα μαχαίρι».

Ο Χόκμαν εξήγησε ότι οι κατηγορίες οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή θανατική ποινή.

«Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την θανατική ποινή», πρόσθεσε.

Ο Χόκμαν δήλωσε ότι ο Νικ Ράινερ θα οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο, αφού κατατεθούν οι κατηγορίες και αφού λάβει «ιατρική άδεια». Ανέφερε ότι ο Ράινερ βρίσκεται τώρα σε αυτή τη διαδικασία.

Θα του διαβάσουν τις κατηγορίες κατά την απαγγελία και θα δηλώσει ένοχος ή αθώος στο δικαστήριο.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους το βράδυ της Κυριακής.

Απέφυγε να απαντήσει για προβλήματα ψυχικής υγείας ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας ερωτήθηκε αν υπάρχουν ενδείξεις «ψυχικής ασθένειας», απαντώντας ότι «είναι πολύ νωρίς για να πει».

«Αν υπάρχουν ενδείξεις ψυχικής ασθένειας, θα εμφανιστούν στο δικαστήριο, όποια και αν είναι τα στοιχεία που θα παρουσιάσει η υπεράσπιση», υπέθεσε.

Λέει ότι η δίκη θα είναι «πολύ διεξοδική» και απορρίπτει το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Αυτό συμβαίνει μετά την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας για τον Νικ Ράινερ σήμερα το πρωί, επειδή οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκριναν ότι δεν ήταν ιατρικά ικανός να παραστεί.

Τα ίχνη αίματος του Νικ σε ξενοδοχείο της Σάντα Μόνικα λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του

Νωρίτερα, δημοσιέυμα του TMZ ανέφερε ότι ο Νικ Ράινερ φέρεται να έκανε check-in στο ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του χρησιμοποιώντας τη δική του πιστωτική κάρτα.

caption-1.jpg

Το ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του Νικ Ράινερ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο TMZ ότι ο Νικ φαινόταν «εκτός εαυτού» κατά την άφιξή του, ωστόσο δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια — όπως αίμα στα ρούχα του ή τραύματα στο σώμα του — που να υποδηλώνουν ότι είχε εμπλακεί σε βίαιο περιστατικό.

Η κράτηση φέρεται να ήταν μόνο για μία ημέρα, όμως ο Νικ δεν έκανε ποτέ επίσημο check-out. Όταν το προσωπικό καθαριότητας μπήκε στο δωμάτιό του αργότερα το πρωί της Κυριακής, βρήκε το ντους και το κρεβάτι γεμάτο αίματα, ενώ το παράθυρο ήταν καλυμμένο με σεντόνια.

Ντετέκτιβ του Τμήματος Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες φέρεται να μετέβησαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων από εργαζομένους.

Ο Νικ εντοπίστηκε τελικά με τη βοήθεια της Ομάδας Εργασίας των Ομοσπονδιακών Σερίφηδων των ΗΠΑ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Μονάδας Συμμοριών και Ναρκωτικών του LAPD το βράδυ της Κυριακής, περίπου 20 μίλια μακριά, στο Exposition Park, κοντά στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της σύλληψης, στις οποίες ο Νικ φαίνεται να είναι ακινητοποιημένος στο έδαφος και να οδηγείται στο πίσω μέρος περιπολικού.

Nick Reiner

Ο Nick Reiner / AP

Ο Νικ φέρεται να είχε εμπλακεί σε έναν «πολύ έντονο καβγά» με τους γονείς του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του κωμικού Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο Νικ συμπεριφερόταν παράλογα στο πάρτι «τρομάζοντας τους πάντες», όπως αναφέρει πηγή στο μέσο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Αυθεντική Κρήτη: Ο δασοφύλακας του φαραγγιού της Σαμαριάς αποκαλύπτει τα μυστικά

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές - Λύση στο πρόβλημα 50.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η θέση των ΗΠΑ για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει

23:14LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Φωτιά με εγκλωβισμένο ηλικιωμένο σε σπίτι - Υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Βίντεο

23:02LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Εκτός φυλακής ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη - Καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ' οίκον περιορισμό

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έχυσαν γάλα στην Εφορία οι αγρότες – «Είναι το κάστρο του Μητσοτάκη», φώναζαν

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (18/12)

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία σε δύσκολη οικονομική κατάσταση: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα, δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πόλη!

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο - «Τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» λένε οι IDF - Βίντεο

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης

22:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διάγγελμα του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Πέμπτης

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από μιάμιση ώρα ταλαιπωρία για 300 επιβάτες της Hellenic Train - Αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC 57 από το Λειανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό - Τραβούσαν μαλλιά και «μοίραζαν» αγκωνιές - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές - Λύση στο πρόβλημα 50.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

23:14LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81: «Πράσινο» μάγκικο «διπλό» στην Πόλη!

21:44ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι επτά συλληφθέντες που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mανιφέστο» Τσίπρα από Πάτρα: Η «Ιθάκη» πυροβολείται επειδή σκιαγραφεί τη ρότα του αύριο - Κάλεσμα για νέα προοδευτική παράταξη

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία σε δύσκολη οικονομική κατάσταση: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα, δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ