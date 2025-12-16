Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Νικ δεν θα παραστεί στη δικαστική ακρόαση για τις δολοφονίες των γονιών του

Ο Νικ Ράινερ δεν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, μέχρι να κριθεί ιατρικά ικανός.

Ο Ρομπ και η Μισέλ σκοτώθηκαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου και εντοπίστηκαν νεκροί από την κόρη τους, Ρόμι.

Nick Reiner is not medically cleared for his court appearance today, according to defense attorney Alan Jackson. https://t.co/fOSoxasV8L pic.twitter.com/gzRlEi9f3t — TMZ (@TMZ) December 16, 2025

Ο Νικ θεωρείται ύποπτος για ανθρωποκτονία και κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του δεν έχει λάβει ιατρική άδεια για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Πριν από τη σύλληψή του, ο Νικ ανακρίθηκε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και Ληστειών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Τα ίχνη αίματος του Νικ σε ξενοδοχείο της Σάντα Μόνικα λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο γιος του ζευγαριού και κατηγορούμενος για την δολοφονία του, Νικ Ράινερ φέρεται να έκανε check-in στο ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του χρησιμοποιώντας τη δική του πιστωτική κάρτα.

Το ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του Νικ Ράινερ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο TMZ ότι ο Νικ φαινόταν «εκτός εαυτού» κατά την άφιξή του, ωστόσο δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια — όπως αίμα στα ρούχα του ή τραύματα στο σώμα του — που να υποδηλώνουν ότι είχε εμπλακεί σε βίαιο περιστατικό.

Hotel room Nick Reiner fled to after allegedly murdering parents was covered in blood: report https://t.co/IgTNeWnunh pic.twitter.com/8qkAjRWWkk — New York Post (@nypost) December 16, 2025

Η κράτηση φέρεται να ήταν μόνο για μία ημέρα, όμως ο Νικ δεν έκανε ποτέ επίσημο check-out. Όταν το προσωπικό καθαριότητας μπήκε στο δωμάτιό του αργότερα το πρωί της Κυριακής, βρήκε το ντους και το κρεβάτι γεμάτο αίματα, ενώ το παράθυρο ήταν καλυμμένο με σεντόνια.

Ντετέκτιβ του Τμήματος Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες φέρεται να μετέβησαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων από εργαζομένους.

Nick Reiner, the 32-year-old son of Rob and Michele Reiner who is in custody on suspicion of murder, was last seen with publicly his parents on Saturday night at Conan O'Brien's A-list Christmas party, where he got in a heated argument with his father, according to two sources… pic.twitter.com/VdDdbruZ0H — CBS News (@CBSNews) December 16, 2025

Ο Νικ εντοπίστηκε τελικά με τη βοήθεια της Ομάδας Εργασίας των Ομοσπονδιακών Σερίφηδων των ΗΠΑ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Μονάδας Συμμοριών και Ναρκωτικών του LAPD το βράδυ της Κυριακής, περίπου 20 μίλια μακριά, στο Exposition Park, κοντά στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της σύλληψης, στις οποίες ο Νικ φαίνεται να είναι ακινητοποιημένος στο έδαφος και να οδηγείται στο πίσω μέρος περιπολικού.

Ο Nick Reiner / AP

Ο Νικ φέρεται να είχε εμπλακεί σε έναν «πολύ έντονο καβγά» με τους γονείς του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του κωμικού Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο Νικ συμπεριφερόταν παράλογα στο πάρτυ «τρομάζοντας τους πάντες», όπως αναφέρει πηγή στο μέσο.

Ο ίδιος κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

