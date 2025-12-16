Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Νικ δεν θα παραστεί στη δικαστική ακρόαση για τις δολοφονίες των γονιών του

Ο δικηγόρος του 32χρονου γιου του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, Άλαν Τζάκσον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του δεν έχει λάβει ιατρική άδεια για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο

Newsbomb

Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Νικ δεν θα παραστεί στη δικαστική ακρόαση για τις δολοφονίες των γονιών του
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νικ Ράινερ δεν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, μέχρι να κριθεί ιατρικά ικανός.

Ο Ρομπ και η Μισέλ σκοτώθηκαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου και εντοπίστηκαν νεκροί από την κόρη τους, Ρόμι.

Ο Νικ θεωρείται ύποπτος για ανθρωποκτονία και κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του δεν έχει λάβει ιατρική άδεια για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Πριν από τη σύλληψή του, ο Νικ ανακρίθηκε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και Ληστειών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Τα ίχνη αίματος του Νικ σε ξενοδοχείο της Σάντα Μόνικα λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο γιος του ζευγαριού και κατηγορούμενος για την δολοφονία του, Νικ Ράινερ φέρεται να έκανε check-in στο ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, λίγες ώρες μετά την δολοφονία των γονιών του χρησιμοποιώντας τη δική του πιστωτική κάρτα.

caption-1.jpg

Το ξενοδοχείο «Pierside Santa Monica», στη Σάντα Μόνικα, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του Νικ Ράινερ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο TMZ ότι ο Νικ φαινόταν «εκτός εαυτού» κατά την άφιξή του, ωστόσο δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια — όπως αίμα στα ρούχα του ή τραύματα στο σώμα του — που να υποδηλώνουν ότι είχε εμπλακεί σε βίαιο περιστατικό.

Η κράτηση φέρεται να ήταν μόνο για μία ημέρα, όμως ο Νικ δεν έκανε ποτέ επίσημο check-out. Όταν το προσωπικό καθαριότητας μπήκε στο δωμάτιό του αργότερα το πρωί της Κυριακής, βρήκε το ντους και το κρεβάτι γεμάτο αίματα, ενώ το παράθυρο ήταν καλυμμένο με σεντόνια.

Ντετέκτιβ του Τμήματος Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες φέρεται να μετέβησαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων από εργαζομένους.

Ο Νικ εντοπίστηκε τελικά με τη βοήθεια της Ομάδας Εργασίας των Ομοσπονδιακών Σερίφηδων των ΗΠΑ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Μονάδας Συμμοριών και Ναρκωτικών του LAPD το βράδυ της Κυριακής, περίπου 20 μίλια μακριά, στο Exposition Park, κοντά στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της σύλληψης, στις οποίες ο Νικ φαίνεται να είναι ακινητοποιημένος στο έδαφος και να οδηγείται στο πίσω μέρος περιπολικού.

Nick Reiner

Ο Nick Reiner / AP

Ο Νικ φέρεται να είχε εμπλακεί σε έναν «πολύ έντονο καβγά» με τους γονείς του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του κωμικού Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο Νικ συμπεριφερόταν παράλογα στο πάρτυ «τρομάζοντας τους πάντες», όπως αναφέρει πηγή στο μέσο.

Ο ίδιος κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από μιάμιση ώρα ταλαιπωρία για 300 επιβάτες της Hellenic Train - Αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC 57 από το Λειανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό - Τραβούσαν μαλλιά και «μοίραζαν» αγκωνιές - Βίντεο

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81: «Πράσινο» μάγκικο «διπλό» στην Πόλη!

21:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81: Τεράστιο «διπλό» στην Πόλη!

21:44ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι επτά συλληφθέντες που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση

21:42ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL, Ζολνόκι - ΑΕΚ 80-69: «Μπλακ άουτ» και ήττα για τη «Βασίλισσα»

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με αγροτικά οχήματα η πορεία κατά του προϋπολογισμού - Βίντεο

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mανιφέστο» Τσίπρα από Πάτρα: Η «Ιθάκη» πυροβολείται επειδή σκιαγραφεί τη ρότα του αύριο - Κάλεσμα για νέα προοδευτική παράταξη

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό πρόβλημα στην αμαξοστοιχία IC 57: Ταλαιπωρία για 300 επιβάτες στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα της Hellenic Train

21:05ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Κλειστός για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ ο σταθμός «Βικτώρια» - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Προσωπάρχης του Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», ο Μασκ «χρήστης κεταμίνης», ο Τζέι ντι Βανς «συνωμοσιολόγος»

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Υπερψηφίστηκε με 159 «υπέρ» έναντι 136 «κατά»

20:42LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Νικ δεν θα παραστεί στη δικαστική ακρόαση για τις δολοφονίες των γονιών του

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Νεκρός 16χρονος Παλαιστίνιος από πυρά Ισραηλινού εποίκου

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλήθος κόσμου στη νέα παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα - Έκπληξη με κτηνοτρόφο που πήρε τον λόγο

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο του Τσίπρα: «Ιθάκη μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες»

20:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» αγροτών στο κέντρο των Ιωαννίνων - Τρακτέρ μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

21:44ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι επτά συλληφθέντες που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

16:38WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκαλύπτει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mανιφέστο» Τσίπρα από Πάτρα: Η «Ιθάκη» πυροβολείται επειδή σκιαγραφεί τη ρότα του αύριο - Κάλεσμα για νέα προοδευτική παράταξη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Από περιτονίτιδα ο θάνατος του 43χρονου μποξέρ που κατέληξε στο νοσοκομείο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Tucker Genal: Πέθανε ο star του TikTok σε ηλικία 31 ετών 

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81: «Πράσινο» μάγκικο «διπλό» στην Πόλη!

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Υπερψηφίστηκε με 159 «υπέρ» έναντι 136 «κατά»

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Προσωπάρχης του Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», ο Μασκ «χρήστης κεταμίνης», ο Τζέι ντι Βανς «συνωμοσιολόγος»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Πώς θα μας αποχαιρετίσει το 2025

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ