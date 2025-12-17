Νέο βίντεο: Ο Νικ Ράινερ κοντά στο σπίτι των γονιών του, λίγες ώρες πριν τους δολοφονήσει

Νέα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος λίγο πριν από την άγρια διπλή δολοφονία του Ρομπ και Μισέλ Ράινερ από τον γιο τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα νέο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος δείχνει τον 32χρονο Νικ Ράινερ, να περπατά ήσυχα κοντά στο σπίτι των γονιών του στο Brentwood λίγες ώρες τους δολοφονήσει άγρια, κόβοντάς τους τον λαιμό.

Στα απόκοσμα πλάνα, που δημοσιοποίησε η New York Post, φαίνεται ο 32χρονος, ο οποίος κουβαλάει ένα σακίδιο στην πλάτη, φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ, να περνάει πεζός από ένα τοπικό βενζινάδικο λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, δολοφονήθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Όπως αποκαλύφθηκε προηγήθηκε μια «πολύ έντονη διαμάχη» μεταξύ του Νικ και των γονιών του, νωρίτερα το βράδυ σε μια γιορτινή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Conan O'Brien. Ο Νικ επίσης μάλωσε με τον κωμικό Μπιλ Χάντερ στην ίδια εκδήλωση και έφυγε οργισμένος, σύμφωνα με το NBC News.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η οικογένεια έφυγε από το πάρτι το Σάββατο βράδυ.

Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου γύρω το μεσημέρι της Κυριακής από την κόρη τους, Ρόμι, η οποία ήταν εκείνη που προειδοποίησε τους αστυνομικούς, ότι ο Νικ ήταν «επικίνδυνος».

Ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Λος Άντζελες έφτασαν στο βενζινάδικο κοντά στο σπίτι των Ράινερ το πρωί της Δευτέρας για να βρουν πιθανά βίντεο παρακολούθησης του Νικ στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η The Post.

Η χρονική σήμανση που εμφανίζεται στο βίντεο παρακολούθησης είναι λανθασμένη και στην πραγματικότητα είναι μία ώρα μπροστά από την τοπική ώρα, όπως διευκρινίζεται.

Τα πλάνα κλειστού κυκλώματος

Ο Ράινερ μετά τη διπλή δολοφονία εξαφανίστηκε, και κρύφτηκε σε ένα ξενοδοχείο, στο οποίο έκανε τσεκ ιν στις 4 π.μ. την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το TMZ.

Φαινόταν «εκνευρισμένος», αλλά δεν είχε εμφανή αίματα ή κοψίματα. Ωστόσο όταν το προσωπικό του ξενοδοχείου μπήκε αργότερα στο δωμάτιο, βρήκε «το ντους γεμάτο αίμα», καθώς και κηλίδες στο κρεβάτι.

Ο Ράινερ συνελήφθη από την Μονάδα Συμμοριών και Ναρκωτικών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD) το βράδυ της Κυριακής, με φωτογραφίες από τη σύλληψή του να δίνονται στη δημοσιότητα.

Στον Νικ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία και πλέον αντιμετωτπίζει την ποινή του θανάτου αν κριθεί ένοχος.

