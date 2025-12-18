Ρομπ Ράινερ: Η επίσημη αιτία θανάτου του σκηνοθέτη και της συζύγου του

Τρεις ημέρες μετά την άγρια δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, η ιατρικοδικαστική υπηρεσία επιβεβαίωσε την αιτία θανάτου του ζευγαριού.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (14 Δεκεμβρίου), με τον γιο τους, Νικ Ράινερ, να έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του, κατηγορούμενος για φόνο πρώτου βαθμού και αντιμέτωπος με τη θανατική καταδίκη αν κριθεί ένοχος.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες διαπίστωσε ότι ο θάνατος του Ρομπ και της Μισέλ ήταν αποτέλεσμα πολλαπλών τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα, με τον τρόπο θανάτου να κρίνεται ως ανθρωποκτονία.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο Ρομπ και η Μισέλ μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου.

Ο Νικ συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Την Τετάρτη εμφανίστηκε για λίγο στο δικαστήριο, αλυσοδεμένος και φορώντας μια μπλε ρόμπα κατά της αυτοκτονίας, για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες εναντίον του.

Newly-released surveillance video shows Nick Reiner at a gas station convenience store just hours after he allegedly fatally stabbed his parents, Rob and Michele Reiner, and minutes before he was taken into custody. pic.twitter.com/0Uklg6FZCH — CBS News (@CBSNews) December 17, 2025

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφόρησε δείχνει τον Νικ Ράινερ σε ένα βενζινάδικο, λίγες ώρες αφότου φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τους γονείς του και λίγα λεπτά πριν συλληφθεί.

Όταν βρέθηκε στο δικαστήριο, ο Νικ παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να υποβάλει ένσταση. Δεν ήταν ορατός στις κάμερες και μιλούσε ελάχιστα κατά τη σύντομη εμφάνισή του. Είπε απλώς «ναι, κυρία πρόεδρε» όταν ρωτήθηκε από τη δικαστή εάν κατάλαβε ότι έχει το δικαίωμα σε ταχεία δίκη, αναφέρει το BBC.

Η επόμενη δίκη του αναμένεται στις 7 Ιανουαρίου.

? BREAKING: Nick Reiner makes his first court appearance, facing two counts of murder after his parents Rob and Michele Reiner were stabbed to death.



Reiner, who can be heard but not seen while responding to the judge, was wearing a suicide prevention vest.



Reiner's… pic.twitter.com/mK26oA3ZOH — Fox News (@FoxNews) December 17, 2025

Βίντεο από την παρουσία του Νικ Ράινερ στο δικαστήριο

Με τον Νικ κατηγορούμενo, τα αδέλφια του Τζέικ και Ρόμι στην πρώτη κοινή δήλωσή τους μοιράστηκαν τον πόνο τους για την απώλεια των γονιών τους.

«Οι λέξεις δεν μπορούν καν να περιγράψουν τον αφάνταστο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας.

Η φρικτή και καταστροφική απώλεια των γονιών μας, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει ποτέ να βιώσει. Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας. ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι.

Είμαστε ευγνώμονες για την έκρηξη συλλυπητηρίων, καλοσύνης και υποστήριξης που λάβαμε όχι μόνο από την οικογένεια και τους φίλους αλλά και από ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Ζητάμε τώρα σεβασμό και ιδιωτικότητα, οι εικασίες να μετριαστούν με συμπόνια και ανθρωπιά και να θυμούνται τους γονείς μας για τις απίστευτες ζωές που έζησαν και την αγάπη που έδωσαν».

