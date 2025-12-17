Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον γιο του - Βίντεο

Την Τρίτη (16/12), ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ο Νικ Ράινερ βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του

Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον γιο του - Βίντεο

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ραίνερ

Αρχείου - AP
Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Νικ Ράινερ, γιο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, για τη δολοφονία των γονιών του, έφεραν στο φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (17/12) αμερικανικά ΜΜΕ.

Το βίντεο δείχνει τον 32χρονο Νικ Ράινερ αντιμέτωπο με τέσσερα αστυνομικά οχήματα γύρω στις 9:15 μ.μ. την Κυριακή (14/12), καθώς περπατούσε σε έναν δρόμο κοντά στη διασταύρωση της Exposition Boulevard και της Vermont Avenue, περίπου 20 χιλιόμετρα από το σπίτι των γονιών του. Φαίνεται να βάζει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του, ντυμένος με ένα μαύρο και πράσινο πουλόβερ, ένα καπέλο και φορώντας ένα κόκκινο σακίδιο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι τον εντόπισε χάρη στην «καλή και αποτελεσματική δουλειά των αστυνομικών».

Την Τρίτη (16/12), ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ο Νικ Ράινερ βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του.

Αναβλήθηκε η επίσημη απαγγελία κατηγοριών

Ο νεότερος γιος του σκηνοθέτη και πολιτικού ακτιβιστή Ρομπ Ράινερ προσήχθη σήμερα σε δικαστήριο, για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για τον φόνο των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί το Σαββατοκύριακο μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Η επίσημη απαγγελία των κατηγοριών αναβλήθηκε για τις 7 Ιανουαρίου και ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, δεν έκανε καμία δήλωση αποδοχής ή απόρριψης της κατηγορίας.

Εμφάνιση με ειδικό γιλέκο στο δικαστήριο

Έχοντας γένια και φορώντας ένα ειδικό γιλέκο, το οποίο είχε ως σκοπό να τον αποτρέψει να κάνει κακό στον εαυτό του, εμφανίστηκε στο δικαστήριο τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του για μια από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες διασημοτήτων στην ιστορία του Χόλιγουντ. Κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τους γονείς του, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, 78 ετών και την φωτογράφο-παραγωγό Μισέλ Ράινερ, 70 ετών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο αριστοκρατικό προάστιο Μπρέντγουντ του δυτικού Λος Άντζελες.

Τα πτώματα βρέθηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ο 32χρονος, που στο παρελθόν είχε μιλήσει δημοσίως για τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, συνελήφθη το ίδιο βράδυ σε ένα πάρκο, στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν πρόβαλε αντίσταση και οδηγήθηκε στο κρατητήριο ως ύποπτος για τους φόνους.

Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ή και θανατική καταδίκη

Εάν καταδικαστεί, μπορεί να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και η θανατική καταδίκη. Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα ζητήσουν την καταδίκη του σε θάνατο. Στην Καλιφόρνια ισχύει από το 2019 μορατόριουμ στις εκτελέσεις θανατοποινιτών. Αν και η θανατική ποινή εξακολουθεί να ισχύει στην Πολιτεία, κανείς δεν έχει εκτελεστεί από το 2006 και το 2019 ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε επ’ αόριστον μορατόριουμ στις εκτελέσεις.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στο έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ένα μαχαίρι. Ελάχιστες άλλες λεπτομέρειες έχουν ανακοινωθεί για τις συνθήκες του φόνου. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει κάποιο πιθανό κίνητρο ή εάν ο δράστης ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Πολλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Νικ Ράινερ καυγάδισε άσχημα με τους γονείς του το βράδυ του Σαββάτου σε ένα πάρτι που οργάνωσε ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν.

Ο Νικ Ράινερ, το μεσαίο παιδί της οικογένειας και ο νεότερος από τους δύο γιους του ζεύγους, είχε μιλήσει για την εισαγωγή του σε κλινικές απεξάρτησης από την ηλικία των 15 ετών και για τις περιόδους που ήταν άστεγος, όταν αρνιόταν να υποβληθεί σε θεραπεία για τον εθισμό του. Οι εμπειρίες αυτές ήταν η βάση για την ταινία «Being Charlie» που σκηνοθέτησε ο πατέρας του, σε σενάριο του Νικ.

