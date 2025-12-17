Ρομπ Ράινερ: Η ανακοίνωση της οικογένειας μετά την απαγγελία κατηγοριών κατά του γιου του σκηνοθέτη

Δήλωση για τη φρικτή δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, εξέδωσαν μέλη της οικογένειας μέσω του TMZ την Τετάρτη (17/12).

Ολόκληρη η δήλωση της οικογένειας Ράινερ:

«Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας. Η φρικτή και καταστροφική απώλεια των γονιών μας, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να βιώσει ποτέ. Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροι φίλοι μας.

Είμαστε ευγνώμονες για τα συλλυπητήρια, την καλοσύνη και την υποστήριξη που λάβαμε όχι μόνο από την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά και από ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Ζητάμε τώρα σεβασμό και ιδιωτικότητα, να μετριάζονται οι εικασίες με συμπόνια και ανθρωπιά και να θυμόμαστε τους γονείς μας για την απίστευτη ζωή που έζησαν και την αγάπη που μας έδωσαν».

Οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για τις δολοφονίες κατά του γιου του σκηνοθέτη, Νικ Ράινερ, την Τρίτη (16/12).

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή (14/12).

*Με πληροφορίες από TMZ

