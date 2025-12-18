Νέο βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα νέο βίντεο με τον Νικ Ράινερ να κάνει ανησυχητικά σχόλια για φόνο και χρήση ναρκωτικών, καθώς ένας φίλος αποκαλύπτει την τραγικά αποτυχημένη προσπάθεια του πατέρα του να τον σώσει

Newsbomb

Νέο βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο
O Nικ Ράινερ
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντεκα χρόνια πριν κατηγορηθεί για τη δολοφονία των γονιών του , ο Νικ Ράινερ μπήκε στα γραφεία παραγωγής της σειράς Family Guy έχοντας στο πλευρό του τον διάσημο πατέρα του. Ο τότε 21χρονος μόλις είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα αποτοξίνωσης και ήλπιζε ότι η είσοδος στην οικογενειακή επιχείρηση θα μπορούσε να είναι η σωτηρία του.

Ο Ρομπ -που είχε επίσης ακολουθήσει τα βήματα του κωμικού πατέρα του, Καρλ Ράινερ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως σταρ της κωμικής σειράς «All in the Family» και στη συνέχεια ως σκηνοθέτης αγαπημένων ταινιών όπως το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι»- έβαλε τα δυνατά του για να εξασφαλίσει στον προβληματικό γιο του μια δουλειά στη διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Daily Mail, ένας από τους πρώην συναδέλφους του Νικ είπε ότι σε μια κάπως απεγνωσμένη έκκληση προς τον εκτελεστικό παραγωγό του Family Guy, ο Ρομπ είπε: «Γεια, ο γιος μου βγαίνει από το κέντρο αποτοξίνωσης, ξαναστέκεται στα πόδια του και θέλω να του βρω δουλειά».Ο Νικ ξεκίνησε τότε πρακτική άσκηση, στην οποία «δεν έπρεπε να κάνει πολλά», σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η οποία πρόσθεσε: «Αυτή ήταν σαφώς μια χάρη για τον Ρομπ και υποθέτω ότι υπήρχαν κάποιοι όροι. Έτσι, δούλευα σκληρά, αλλά ο Νικ απλώς περνούσε χρόνο μαζί μας. Αλλά ήταν υπέροχο να τον έχεις κοντά σου».

Ο πρώην βοηθός παραγωγής είπε ότι ο Νικ τα πήγαινε καλά με τους συναδέλφους του και παρόλο που είχε «εσωστρεφή ενέργεια» και ήταν ήσυχος, τον έβρισκαν επίσης αστείο -με έναν «σκοτεινό» τρόπο- και ενδιαφέροντα, καθώς ήταν ειλικρινής για τις δυσκολίες του. Ο Νικ, 32 ετών σήμερα, πάλευε με τον εθισμό από την εφηβεία του και κατέληξε να νοσηλευθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης 18 φορές. Ήταν άστεγος κατά περιόδους, αλλά τώρα ζούσε στον ξενώνα των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, στο πολυτελές κτήμα τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια.

Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον 34χρονο Τζέικ, και μια μικρότερη αδερφή, τη Ρόμι, 27, αλλά η πηγή μας είπε: «Ένιωθε σαν να ήταν το μαύρο πρόβατο της τέλειας οικογένειάς του στο Χόλιγουντ, οπότε από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών». «Είχε τόσους πολλούς πόρους στη διάθεσή του. Η ιδέα ότι δεν μπορούσε να βρει χρήματα είναι τρελή. Η ιδέα ότι θα ήταν πρόθυμος να μείνει άστεγος αντί να πάει σπίτι του στην όμορφη έπαυλή του ήταν τρελή για μένα.»

Η χρήση ναρκωτικών οδήγησε επίσης σε παρανομίες, όπως η κλοπή 200 δολαρίων από τον πατέρα του για να χάσει την παρθενιά του από μια ιερόδουλη, και σε καταστροφικές εκρήξεις οργής. Ωστόσο, όπως θυμήθηκε ο πρώην συνεργάτης του Family Guy, το 2014, ο Νικ προσπαθούσε να αλλάξει τη ζωή του και να «καταλάβει πώς είναι να είσαι νηφάλιος».

Ο Νικ βασίστηκε στους νέους του συναδέλφους για υποστήριξη, οι οποίοι τον ενθάρρυναν να ακολουθήσει καριέρα στη συγγραφή stand-up και κωμωδίας. Ο Ρομπ ήταν τόσο αφοσιωμένος στην ανάρρωση του γιου του, που άφηνε και έπαιρνε τον Νικ από την πρακτική του άσκηση κάθε μέρα, πρόσθεσε η πηγή. «Ήταν αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο Ρομπ ήταν τόσο αφοσιωμένος στην ανάρρωση του Νικ και προσπαθούσε να τον βοηθήσει», είπε η πηγή.

Με την ενθάρρυνση του πατέρα του, ο Νικ ανέβαινε στη σκηνή σε διάσημες κωμικές αίθουσες σε όλο το Χόλιγουντ για περίπου πέντε λεπτά κάθε φορά, απαγγέλλοντας ατάκες που χλεύαζαν ακόμη και τα πιο σκοτεινά μυστικά του. «Καταλάβαινε κάπως πόσο σκληρός ήταν ο εθισμός και η νηφαλιότητα, οπότε νομίζω ότι ένα από τα κύρια αστεία που συνέγραψε ήταν: «Αν θέλεις να ζήσεις για πάντα, προσπάθησε να μείνεις νηφάλιος για έναν χρόνο, ώστε να σου φαίνεται σαν αιωνιότητα»», είπε ο πρώην συνάδελφος.

Μια παρόμοια ατάκα τελικά συμπεριλήφθηκε στην ταινία του 2016 «Being Charlie», μια ταινία που έφτιαξαν μαζί πατέρας-γιος, Ρομπ και Νικ, και παραδέχτηκαν ότι ήταν... εμπνευσμένο από τη σχέση τους στην πραγματική ζωή. Εκτός από τα stand-up σετ του, ο Νικ μοιράστηκε επίσης το μαύρο χιούμορ του σε κωμικά βίντεο στο διαδίκτυο.

Σε ένα σκετς στο YouTube από το 2016 που έχει στην κατοχή της η Daily Mail, ο Νικ αστειεύεται με μαύρο χιούμορ ότι παλεύει«σαν μαχητής του ISIS». «Γαμώτο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο άνθρωπός μου» και λέει, απαντώντας σε ένα σκυλί που γαβγίζει δυνατά, «Θα πάω να σκοτώσω αυτό το γαμ@@@ο σκυλί». Η αδερφή του Νικ, Ρόμι, κάνει επίσης μια σύντομη εμφάνιση στο βίντεο, καθισμένη δίπλα του ενώ καπνίζει ένα τσιγάρο.

w.jpg

Το σκετς παίρνει διαφορετική τροπή, ωστόσο, όταν η χρήση ναρκωτικών φαίνεται να λαμβάνει χώρα μπροστά στην κάμερα. Σε μια σκηνή, κάποιος φαίνεται να σνιφάρει μια λευκή σκόνη που μοιάζει με κοκαΐνη. Ωστόσο η καριέρα του Νικ στην κωμωδία δεν απογειώθηκε ποτέ και, στην ηλικία των 32 ετών, εξακολουθούσε να ζεί στο σπίτι με τους γονείς του. Η ψυχική του υγεία συνέχιζε να επιδεινώνεται και ο Ρομπ, 78 ετών, και η Μισέλ, 70 ετών, ήταν «στα όριά τους», δήλωσε παλιός οικογενειακός φίλος στην Daily Mail. «Ήταν πολύ δύσκολο. Ο Ρομπ και η Μισέλ έκαναν τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, για να βοηθήσουν τον Νικ», πρόσθεσε η δεύτερη πηγή.

Το Σάββατο βράδυ, ο Ρομπ και η Μισέλ έφεραν τον Νικ μαζί τους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο'Μπράιεν επειδή φέρεται πως «ήθελαν να τον προσέχουν», καθώς τις τελευταίες εβδομάδες είχε ασταθή συμπεριφορά.
Ωστόσο, ο Νικ ξεχώριζε στο πάρτι των αστέρων, όπου λέγεται ότι είχε μια τεταμένη διαφωνία με τον ηθοποιό Μπιλ Χέιντερ και έναν καβγά με τον πατέρα του.

Όταν οι Ράινερ επέστρεψαν σπίτι αργότερα εκείνο το βράδυ, συνέβη η τραγωδία. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Νικ σκότωσε και τους δύο γονείς του. Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι φέρεται να έκοψε τον λαιμό τους στο κρεβάτι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Έκτοτε, ο Νικ έχει κατηγορηθεί για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Πολλοί είναι εκείνοι που είπαν πως όταν έγινε γνωστό ότι δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι του Ρομπ, υποψιάστηκαν ότι το είχε κάνει ο Νικ. Ωστόσο, ο πρώην συνάδελφος από το Family Guy - ο οποίος γνώρισε τον Νικ σε μια σύντομη περίοδο της ζωής του, όταν φαινόταν ότι το μέλλον του θα μπορούσε να είχε πάρει μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση, δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς.

«Όταν άκουσα την είδηση ​​ότι βρέθηκαν δύο πτώματα στο σπίτι του Ρομπ Ράινερ, αμέσως σκέφτηκα να μπω στο Instagram και να στείλω στον Νικ ένα μήνυμα, του στυλ, "Θεέ μου, αν χρειαστείς οτιδήποτε, ενημέρωσέ με", είπε η πηγή.
«Τότε, ξαφνικά, άκουσα ότι ο Νικ είχε συλληφθεί. Ήταν σίγουρα κάποιος με ένα ταραγμένο παρελθόν, αλλά είναι άγριο.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:41LIFESTYLE

Πρωινές εκπομπές σε «πόλεμο» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εργάτης έπεσε από στέγη κτιρίου

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Τα τρία «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Πού «κολλάει» η συμφωνία για ειρήνη

15:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα» λέει η γυναίκα που «πιάστηκε» από Kiss Cam στους Coldplay

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα προημιτελικά

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 58χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και τις εκμεταλλεύονταν σε οίκους ανοχής

15:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους - «Σαν να του την είχαν στημένη»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ανατριχιαστικό βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΠΕ σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Οσβάλντο Νέτο: Άγριος τσακωμός του ποδοσφαιριστή έξω από μπαρ της Ταϊλάνδης - Έφυγε χωρίς να πληρώσει

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βέμπερ για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Μία σπουδαία ιστορία για την Ελλάδα»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στο Ρέθυμνο – Πέταξαν συμβολικά άχυρα και άφησαν φέρετρα έξω από γραφεία

14:31ΕΛΛΑΔΑ

NESCAFÉ®: Δράσεις με ουσία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

14:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Συμμετοχή ασθενών στα φάρμακα 1 δισ. και χρηματοδοτικό κενό 1,5 δισ. ευρώ το 2028 - Η μελέτη της Deloitte και ο στόχος της εξισορρόπησης

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μονόδρομος η κλιμάκωση - Ώρα αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

14:24ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τιμωρία έδρας για όσα έγιναν με Παναθηναϊκό - Σε ποιο ματς θα την εκτίσει

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μονόδρομος η κλιμάκωση - Ώρα αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και συνέντευξη Κουφοντίνα - Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα προημιτελικά

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

15:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα» λέει η γυναίκα που «πιάστηκε» από Kiss Cam στους Coldplay

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ανατριχιαστικό βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ