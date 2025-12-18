Νέο βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

Έντεκα χρόνια πριν κατηγορηθεί για τη δολοφονία των γονιών του , ο Νικ Ράινερ μπήκε στα γραφεία παραγωγής της σειράς Family Guy έχοντας στο πλευρό του τον διάσημο πατέρα του. Ο τότε 21χρονος μόλις είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα αποτοξίνωσης και ήλπιζε ότι η είσοδος στην οικογενειακή επιχείρηση θα μπορούσε να είναι η σωτηρία του.

Ο Ρομπ -που είχε επίσης ακολουθήσει τα βήματα του κωμικού πατέρα του, Καρλ Ράινερ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως σταρ της κωμικής σειράς «All in the Family» και στη συνέχεια ως σκηνοθέτης αγαπημένων ταινιών όπως το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι»- έβαλε τα δυνατά του για να εξασφαλίσει στον προβληματικό γιο του μια δουλειά στη διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Daily Mail, ένας από τους πρώην συναδέλφους του Νικ είπε ότι σε μια κάπως απεγνωσμένη έκκληση προς τον εκτελεστικό παραγωγό του Family Guy, ο Ρομπ είπε: «Γεια, ο γιος μου βγαίνει από το κέντρο αποτοξίνωσης, ξαναστέκεται στα πόδια του και θέλω να του βρω δουλειά».Ο Νικ ξεκίνησε τότε πρακτική άσκηση, στην οποία «δεν έπρεπε να κάνει πολλά», σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η οποία πρόσθεσε: «Αυτή ήταν σαφώς μια χάρη για τον Ρομπ και υποθέτω ότι υπήρχαν κάποιοι όροι. Έτσι, δούλευα σκληρά, αλλά ο Νικ απλώς περνούσε χρόνο μαζί μας. Αλλά ήταν υπέροχο να τον έχεις κοντά σου».

Nick Reiner does ‘drugs,’ threatens to kill dog in eerie video with sister Romy https://t.co/KNBCnQyxy0 pic.twitter.com/erIau8ELsO — New York Post (@nypost) December 17, 2025

Ο πρώην βοηθός παραγωγής είπε ότι ο Νικ τα πήγαινε καλά με τους συναδέλφους του και παρόλο που είχε «εσωστρεφή ενέργεια» και ήταν ήσυχος, τον έβρισκαν επίσης αστείο -με έναν «σκοτεινό» τρόπο- και ενδιαφέροντα, καθώς ήταν ειλικρινής για τις δυσκολίες του. Ο Νικ, 32 ετών σήμερα, πάλευε με τον εθισμό από την εφηβεία του και κατέληξε να νοσηλευθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης 18 φορές. Ήταν άστεγος κατά περιόδους, αλλά τώρα ζούσε στον ξενώνα των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, στο πολυτελές κτήμα τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια.

Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον 34χρονο Τζέικ, και μια μικρότερη αδερφή, τη Ρόμι, 27, αλλά η πηγή μας είπε: «Ένιωθε σαν να ήταν το μαύρο πρόβατο της τέλειας οικογένειάς του στο Χόλιγουντ, οπότε από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών». «Είχε τόσους πολλούς πόρους στη διάθεσή του. Η ιδέα ότι δεν μπορούσε να βρει χρήματα είναι τρελή. Η ιδέα ότι θα ήταν πρόθυμος να μείνει άστεγος αντί να πάει σπίτι του στην όμορφη έπαυλή του ήταν τρελή για μένα.»

Η χρήση ναρκωτικών οδήγησε επίσης σε παρανομίες, όπως η κλοπή 200 δολαρίων από τον πατέρα του για να χάσει την παρθενιά του από μια ιερόδουλη, και σε καταστροφικές εκρήξεις οργής. Ωστόσο, όπως θυμήθηκε ο πρώην συνεργάτης του Family Guy, το 2014, ο Νικ προσπαθούσε να αλλάξει τη ζωή του και να «καταλάβει πώς είναι να είσαι νηφάλιος».

Ο Νικ βασίστηκε στους νέους του συναδέλφους για υποστήριξη, οι οποίοι τον ενθάρρυναν να ακολουθήσει καριέρα στη συγγραφή stand-up και κωμωδίας. Ο Ρομπ ήταν τόσο αφοσιωμένος στην ανάρρωση του γιου του, που άφηνε και έπαιρνε τον Νικ από την πρακτική του άσκηση κάθε μέρα, πρόσθεσε η πηγή. «Ήταν αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο Ρομπ ήταν τόσο αφοσιωμένος στην ανάρρωση του Νικ και προσπαθούσε να τον βοηθήσει», είπε η πηγή.

Με την ενθάρρυνση του πατέρα του, ο Νικ ανέβαινε στη σκηνή σε διάσημες κωμικές αίθουσες σε όλο το Χόλιγουντ για περίπου πέντε λεπτά κάθε φορά, απαγγέλλοντας ατάκες που χλεύαζαν ακόμη και τα πιο σκοτεινά μυστικά του. «Καταλάβαινε κάπως πόσο σκληρός ήταν ο εθισμός και η νηφαλιότητα, οπότε νομίζω ότι ένα από τα κύρια αστεία που συνέγραψε ήταν: «Αν θέλεις να ζήσεις για πάντα, προσπάθησε να μείνεις νηφάλιος για έναν χρόνο, ώστε να σου φαίνεται σαν αιωνιότητα»», είπε ο πρώην συνάδελφος.

Μια παρόμοια ατάκα τελικά συμπεριλήφθηκε στην ταινία του 2016 «Being Charlie», μια ταινία που έφτιαξαν μαζί πατέρας-γιος, Ρομπ και Νικ, και παραδέχτηκαν ότι ήταν... εμπνευσμένο από τη σχέση τους στην πραγματική ζωή. Εκτός από τα stand-up σετ του, ο Νικ μοιράστηκε επίσης το μαύρο χιούμορ του σε κωμικά βίντεο στο διαδίκτυο.

Σε ένα σκετς στο YouTube από το 2016 που έχει στην κατοχή της η Daily Mail, ο Νικ αστειεύεται με μαύρο χιούμορ ότι παλεύει«σαν μαχητής του ISIS». «Γαμώτο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο άνθρωπός μου» και λέει, απαντώντας σε ένα σκυλί που γαβγίζει δυνατά, «Θα πάω να σκοτώσω αυτό το γαμ@@@ο σκυλί». Η αδερφή του Νικ, Ρόμι, κάνει επίσης μια σύντομη εμφάνιση στο βίντεο, καθισμένη δίπλα του ενώ καπνίζει ένα τσιγάρο.

Το σκετς παίρνει διαφορετική τροπή, ωστόσο, όταν η χρήση ναρκωτικών φαίνεται να λαμβάνει χώρα μπροστά στην κάμερα. Σε μια σκηνή, κάποιος φαίνεται να σνιφάρει μια λευκή σκόνη που μοιάζει με κοκαΐνη. Ωστόσο η καριέρα του Νικ στην κωμωδία δεν απογειώθηκε ποτέ και, στην ηλικία των 32 ετών, εξακολουθούσε να ζεί στο σπίτι με τους γονείς του. Η ψυχική του υγεία συνέχιζε να επιδεινώνεται και ο Ρομπ, 78 ετών, και η Μισέλ, 70 ετών, ήταν «στα όριά τους», δήλωσε παλιός οικογενειακός φίλος στην Daily Mail. «Ήταν πολύ δύσκολο. Ο Ρομπ και η Μισέλ έκαναν τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, για να βοηθήσουν τον Νικ», πρόσθεσε η δεύτερη πηγή.

Chilling new video of Nick Reiner making disturbing comments about murder... as friend reveals dad Rob's tragic failed attempt to save him: 'I'm going to kill that f***ing dog' https://t.co/5Gvzi9943n — Daily Mail (@DailyMail) December 18, 2025

Το Σάββατο βράδυ, ο Ρομπ και η Μισέλ έφεραν τον Νικ μαζί τους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο'Μπράιεν επειδή φέρεται πως «ήθελαν να τον προσέχουν», καθώς τις τελευταίες εβδομάδες είχε ασταθή συμπεριφορά.

Ωστόσο, ο Νικ ξεχώριζε στο πάρτι των αστέρων, όπου λέγεται ότι είχε μια τεταμένη διαφωνία με τον ηθοποιό Μπιλ Χέιντερ και έναν καβγά με τον πατέρα του.

Όταν οι Ράινερ επέστρεψαν σπίτι αργότερα εκείνο το βράδυ, συνέβη η τραγωδία. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Νικ σκότωσε και τους δύο γονείς του. Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι φέρεται να έκοψε τον λαιμό τους στο κρεβάτι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Έκτοτε, ο Νικ έχει κατηγορηθεί για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Πολλοί είναι εκείνοι που είπαν πως όταν έγινε γνωστό ότι δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι του Ρομπ, υποψιάστηκαν ότι το είχε κάνει ο Νικ. Ωστόσο, ο πρώην συνάδελφος από το Family Guy - ο οποίος γνώρισε τον Νικ σε μια σύντομη περίοδο της ζωής του, όταν φαινόταν ότι το μέλλον του θα μπορούσε να είχε πάρει μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση, δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς.

«Όταν άκουσα την είδηση ​​ότι βρέθηκαν δύο πτώματα στο σπίτι του Ρομπ Ράινερ, αμέσως σκέφτηκα να μπω στο Instagram και να στείλω στον Νικ ένα μήνυμα, του στυλ, "Θεέ μου, αν χρειαστείς οτιδήποτε, ενημέρωσέ με", είπε η πηγή.

«Τότε, ξαφνικά, άκουσα ότι ο Νικ είχε συλληφθεί. Ήταν σίγουρα κάποιος με ένα ταραγμένο παρελθόν, αλλά είναι άγριο.»

