Ο Νικ Ράινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν τη διπλή δολοφονία - «Ασταθής και επικίνδυνος»

Με σχιζοφρένεια φέρεται να είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ εβδομάδες πριν δολοφονήσει με μανία τους γονείς του Ρομπ και Μισέλ, μέσα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει το ΤΜΖ, επικαλούμενο δύο πηγές, ο 32χρονος βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρου για ψυχική νόσο, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είχε γίνει «ανησυχητική» το διάστημα που προηγήθηκε της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι εναντίον των δύο γονιών του.

Πρόσφατα είχε λάβει περίθαλψη σε μια ακριβή μονάδα αποτοξίνωσης με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία ειδικεύεται σε ψυχικές ασθένειες και κατάχρηση ουσιών, ανέφερε το μέσο, ​​σημειώνοντας ότι η κατάχρηση ουσιών επιδείνωνε τη σχιζοφρένεια, καθώς τον έκανε «ασταθή και επικίνδυνο».

Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, οι γιατροί φέρονται να άλλαξαν τα φάρμακα του Νικ, οπότε και «τρελάθηκε», καθώς δεν είχε προσαρμοστεί στη νέα φαρμακευτική αγωγή.