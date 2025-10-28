Χειραψία Μητσοτάκη - Δένδια λίγο πριν τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου
Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσαν το «παρών» στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου
Μία θερμή χειραψία είχαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.
Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσαν το «παρών» στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.
