Χειραψία Μητσοτάκη - Δένδια λίγο πριν τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Μία θερμή χειραψία είχαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσαν το «παρών» στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.