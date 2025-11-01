Βήμα πίσω από τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις – Θα μείνουν ανοικτά τα καταστήματα στην περιφέρεια

Βήμα πίσω από τα ΕΛΤΑ μετά τις έντονες αντιδράσεις για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα ανά την επικράτεια, καθώς αυτά στην περιφέρεια (υπολογίζονται σε περίπου 100) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τη Δευτέρα (03/11), όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γρηγόρης Σκλήκας, μιλώντας στο OPEN.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα πηγές από την κυβέρνηση, εντός της ημέρας αναμένονται διευκρινιστικές ανακοινώσεις από τα ΕΛΤΑ για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Από τη Δευτέρα θα είναι κλειστά μόνο τα καταστήματα στα αστικά κέντρα (πρωτεύουσες νομών), τα οποία είναι λίγο λιγότερα από τα μισά των καταστημάτων που ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επιχείρησης.

Για τα καταστήματα στην περιφέρεια, επεσήμανε ότι η αναστολή λειτουργίας τους θα γίνει σταδιακά μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αφού εξηγηθεί αναλυτικά στον κόσμο πώς θα μπορούν να εξυπηρετούνται με τους αγροτικούς ταχυδρόμους και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους.

Παράλληλα, ο κ. Σκλήκας σημείωσε ότι θα υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιδιωτικών πρακτορείων, εφόσον υπάρξει ζήτηση, προσθέτοντας ότι ήδη λειτουργούν 600 τέτοια πρακτορεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για βιβλιοπωλεία, καφενεία ή και λογιστικά γραφεία που λειτουργούν ως πρακτορεία σε χωριά σε όλη την Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι και τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια από το 2009, ενώ, τόνισε ότι το 80% του κόστους λειτουργίας τους αφορά σε μισθούς των εργαζομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ επανέλαβε ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στα καταστήματα που θα κλείσουν.

Τέλος, παραδέχθηκε ότι «κάθε αλλαγή φέρνει αγωνία», αλλά υπογράμμισε ότι οι πολίτες που εξυπηρετούνταν από τα καταστήματα αυτά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν εδώ και χρόνια, δηλαδή με τον αγροτικό ταχυδρόμο.

Ακόμη, σχολίασε ότι δεν χρειάζεται για την επίδοση των συντάξεων να επικοινωνούν οι δικαιούχοι με τον αγροτικό ταχυδρόμο, καθώς αυτός επισκέπτεται στις 25 κάθε μήνα όλους τους δικαιούχους. «Καμία σύνταξη δεν παραδίδεται σήμερα στα καταστήματα», προσέθεσε.

Διαβάστε επίσης