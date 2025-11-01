ΕΛΤΑ: Σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων σε αστικά κέντρα

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, ανακοίνωνει ότι οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου

ΕΛΤΑ: Σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων σε αστικά κέντρα
Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά, προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, ανακοίνωνει ότι οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη.

Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία.

Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια.

Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος.

Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

