ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

Τα περισσότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν είναι στην Αττική

Newsbomb

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

Υποκατάστημα των ΕΛΤΑ 

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα αναστέλλεται η λειτουργία 46 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε αστικά κέντρα, με τα περισσότερα εξ αυτών να βρίσκονται στην Αττική και την ίδια ώρα, οι πολίτες εμφανίζονται βαθιά προβληματισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται.

Ειδικότερα, κλείνουν 33 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Αττική, 8 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Αχαΐα, 1 στα Δωδεκάνησα και 1 στα Ιωάννινα, 1 στο Λασίθι και 1 στα Χανιά.

Πρόκειται για την πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, η οποία αφορά τα αστικά κέντρα. Ανάμεσα σε όσα κλείνουν στην Αττική είναι αυτά της Νίκαιας, του Γαλατσίου, του Γέρακα, της Δραπετσώνας, της Κυψέλης, του Χαϊδαρίου, του Χολαργού, ενώ στην ίδια λίστα υπάρχουν και καταστήματα σε νησιά όπως η Ρόδος αλλά και στην περιφέρεια, όπως στην Πάτρα.

Δείτε τη λίστα με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΙΜΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΦΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΝΟΡΜΑΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ 3ΑΧΑΪΑΣ
ΡΟΔΟΥ 2ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)ΧΑΝΙΩΝ

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά, προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, ανακοινώνει ότι οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το φθινοπωρινό σκηνικό – Βροχές και καταιγίδες όλη την εβδομάδα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων» – «Κληρονόμησα αυτόν τον ανόητο πόλεμο» είπε για την Ουκρανία

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Επτά νεκροί και 150 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απάντησε καταφατικά στην ερώτηση αν οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες»

04:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα καταστήματα που αναστέλλουν από σήμερα τη λειτουργία τους

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Το κυβερνών κόμμα του Μίτσκοσκι είναι ο μεγάλος νικητής και του β' γύρου των δημοτικών εκλογών

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας – Το Κίεβο έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Νιγηρία

02:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες καλούνται οι 1.245 υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία (ΔΕ)

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της πόλης Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Aποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά ενωμένη» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Μελίσσα: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πληγέντες στην Κούβα

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: 28 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσσα – Φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε - Τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το φθινοπωρινό σκηνικό – Βροχές και καταιγίδες όλη την εβδομάδα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μια πρέσβης στα μπουζούκια - Νέα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

04:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα καταστήματα που αναστέλλουν από σήμερα τη λειτουργία τους

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ