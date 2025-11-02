ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολή της λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ στα αστικά κέντρα

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Τα πρώτα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τους πολίτες να βρίσκονται σε βαθύ προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται.

Πρόκειται για την πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, η οποία αφορά τα αστικά κέντρα. Ανάμεσα σε όσα κλείνουν είναι αυτά της Νίκαιας, του Γαλατσίου, του Γέρακα, της Δραπετσώνας, της Κυψέλης, του Χαϊδαρίου, του Χολαργού, ενώ στην ίδια λίστα υπάρχουν και καταστήματα σε νησιά όπως η Ρόδος αλλά και στην περιφέρεια, όπως στην Πάτρα.

Δείτε τη λίστα με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΙΜΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΦΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΝΟΡΜΑΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ 3ΑΧΑΪΑΣ
ΡΟΔΟΥ 2ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)ΧΑΝΙΩΝ

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά, προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, ανακοινώνει ότι οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

