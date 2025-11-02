ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Τα πρώτα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τους πολίτες να βρίσκονται σε βαθύ προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται.

Πρόκειται για την πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, η οποία αφορά τα αστικά κέντρα. Ανάμεσα σε όσα κλείνουν είναι αυτά της Νίκαιας, του Γαλατσίου, του Γέρακα, της Δραπετσώνας, της Κυψέλης, του Χαϊδαρίου, του Χολαργού, ενώ στην ίδια λίστα υπάρχουν και καταστήματα σε νησιά όπως η Ρόδος αλλά και στην περιφέρεια, όπως στην Πάτρα.

Δείτε τη λίστα με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά, προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, ανακοινώνει ότι οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

