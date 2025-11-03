Λαζαρίδης σε Μαρκογιαννάκη: «Να πάτε στα ΕΛΤΑ, όχι στην κυβέρνηση» - «Δεν ρίχνω το επίπεδο»

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και της Όλγας Μαρκογιαννάκη για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σε τηλεοπτική τους αντιπαράθεση στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION24.

Η κ. Μαρκογιαννάκη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την απόφαση να κλείσουν καταστήματα των ΕΛΤΑ, με τον κ. Λαζαρίδη να εγκαλεί την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καταθέτει καμία πρόταση.

«Δεν μπορείτε εδώ να κουνάτε το δάκτυλο, πρέπει να απολογηθείτε για τα πεπραγμένα σας» αντέτεινε η κ. Μαρκογιάννη.

Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε: «Όχι, δεν απολογούμαστε. Να πάτε στα ΕΛΤΑ. Όχι στην κυβέρνηση, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης», προσθέτοντας πως θα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να είναι εκτός κυβέρνησης.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε «δεν ρίχνω το επίπεδο εκεί που θέλετε να το ρίξετε» και σημείωσε ότι το κόμμα της τάσσεται υπέρ της καθολικής πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι γράφει ακόμη μια σελίδα στο σχέδιο ερήμωσης της χώρας.

Στη συζήτηση μπήκε και το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος. «Είστε επιστήμονες στα σκάνδαλα» είπε, με τον κ. Λαζαρίδη να λέει: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι»

