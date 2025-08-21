Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι δραματικές στιγμές στο beach bar όταν υπέστη ανακοπή

Σοκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Απόστολου Βεσυρόπουλου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε ηλικία 59 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε γνωστό beach bar της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, οι δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν μπροστά σε πελάτες και προσωπικό, όταν ο βουλευτής κατέρρευσε ξαφνικά.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι στο ίδιο σημείο βρίσκονταν συμπτωματικά ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας γιατρός, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) πριν τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου με ασθενοφόρο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του παρέμενε κρίσιμη και δυστυχώς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση και σοκ στον πολιτικό χώρο και στους πολίτες που τον γνώριζαν.

Μετά την αδόκητη εκδημία του, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αναμένεται να αντικατασταθεί στη Βουλή από την Στέλλα Αραμπατζή, την πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για την έδρα στον νομό Ημαθίας.

Ποιος ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που πέθανε από ανακοπή

Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας.[2] Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Ήταν έγγαμος και είχε δύο παιδιά.

