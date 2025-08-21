Μητσοτάκης: Γλυκός και καλός άνθρωπος ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Συγκλονισμένος με τον θάνατό του

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και υπέστη ανακοπή καρδιάς, με τους γιατρούς να μην μπορούν να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για να προσθέσει: «Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

