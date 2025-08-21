Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ποιος ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που πέθανε από ανακοπή

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία 59 ετών.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Χαλκιδική λόγω διακοπών και κατέρρευσε, καθώς υπέστη ανακοπή. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε αμέσως έδωσε μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες έκαναν επί σχεδόν 40 λεπτά καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Ενώ επρόκειτο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, έγινε γνωστό ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Ημαθίας, κατέληξε.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας.[2] Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Ήταν έγγαμος και είχε δύο παιδιά.