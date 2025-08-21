Απόστολος Βεσυρόπουλος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Υπέστη ανακοπή

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά από ανακοπή που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και διασώστες του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί σχεδόν 40 λεπτά. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Ημαθίας μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Η κατάσταση της υγείας του εκτιμάται ως πολύ σοβαρή. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μεταφέρεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».