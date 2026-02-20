Νέα ανατροπή στον ΣΚΑΪ - Βγάζουν εκτός το «Beat my guest» πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα

Την περασμένη Δευτέρα, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, έκανε πρεμιέρα το νέο τηλεπαιχνίδι «Beat my guest». Δύο μέρες μετά, άλλαξε ώρα και από τις 18:30 ξεκίνησε να προβάλλεται στις 16:30. Στα τέλη της εβδομάδας, με αλλαγή προγράμματος, το κανάλι γνωστοποιεί ότι το τηλεπαιχνίδι αποσύρεται.

Συγκεκριμένα, για τις επόμενες εβδομάδες μένει εκτός προγραμματισμού. Ο λόγος είναι η χαμηλή τηλεθέαση και το ότι οι ιθύνοντες δεν θεωρούν ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει. Έτσι, έχουν ζητηθεί διορθωτικές αλλαγές για να επανεξετάσουν το αν μπορεί να επανέλθει στη μεσημεριανή ή σε κάποια άλλη ζώνη.

Πρόκειται για μία ακόμη αλλαγή στο εν λόγω slot, που σίγουρα έχει δυσκολέψει τους ανθρώπους του ΣΚΑΪ. Για την ιστορία, από την περασμένη Δευτέρα, ο Κώστας Τσουρός ρίχνεται στην αρένα με μία εκπομπή μόλις μιας ώρας, ενώ κανείς δεν ξεχνά και την πρόωρη λήξη της συνεργασίας του σταθμού με την Τατιάνα Στεφανίδου στο ξεκίνημα της χρονιάς.

