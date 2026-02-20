Χάρης Δούκας: Ανακοίνωσε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα

Στόχος του μουσείου και η παροχή επιχειρημάτων για διεκδικήσεις από το γερμανικό κράτος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Χάρης Δούκας: Ανακοίνωσε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, και τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη

Χ: Χάρης Δούκας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η Αθήνα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την πρωτοβουλία». Με αυτά τα λόγια ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προανήγγειλε τη δημιουργία ενός μουσείου Εθνικής Αντίστασης εντός της πρωτεύουσας, τονίζοντας ότι «θα δημιουργηθεί και μια ομάδα εργασίας με εξειδικευμένους επιστήμονες και νομίζω θα στηρίξει την προσπάθεια και ο Πρόεδρος της Βουλής, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότηση και χώρο και να γίνει πράξη κάτι το οποίο είναι απόλυτη προτεραιότητα».

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης που είχε ο Χάρης Δούκας με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, και τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη, η οποία έγινε για να συζητηθεί η ίδρυση του μουσείου, ενώ υπό το φως της αποκάλυψης των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944.

«Το χρωστάμε στην προηγούμενη γενιά, αλλά το οφείλουμε και στη νέα γενιά. Πρέπει να ξέρει τη σύγχρονη ιστορία μας», συμπλήρωσε ο κ. Δούκας.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε: «Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια το 2018 από το Ίδρυμα της Βουλής επί προεδρίας του Νίκου Βούτση. Είναι, νομίζω, η ώρα, μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις, να πιάσουμε ξανά το νήμα αυτής της προσπάθειας και να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Οι νέες γενιές πρέπει να έχουν τα εφόδια να γνωρίζουν τι έχει συμβεί, ποια είναι η αντιστασιακή ιστορία του λαού μας και του λαού της Αθήνας. Και πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε και σήμερα, στις ιδιαίτερα δύσκολες και οξυμμένες συνθήκες στις οποίες ζούμε, το φάντασμα του φασισμού».

Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αθηναίων για την ουσιαστική συνάντηση και υπογράμμισε: «Στόχος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης θα είναι να λειτουργήσει ως ένα πολυεργαλείο. Θα μπορεί επίσης να είναι ο φορέας ο οποίος, μέσα από ερευνητικά προγράμματα, να τεκμηριώσει επιστημονικά τις ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές καταστροφές που είχαμε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και άρα να δώσει στέρεα επιχειρήματα σε οποιαδήποτε νομική, οικονομική ή πολιτική διεκδίκηση έχει το ελληνικό κράτος από το αντίστοιχο γερμανικό».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μυαλό μόνο στον Παναιτωλικό, όχι στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος για την ελληνική σημαία στο Σούλι ο Αντιπεριφερειάρχης

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Ανακοίνωσε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα - Συνάντηση με Χαρίτση και τον ιστορικό Μ. Χαραλαμπίδη

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό - Στον ανακριτή δύο άνδρες

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης - «Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΜ: Επιτάχυνση σε εξειδίκευση, προσκλήσεις και εντάξεις - «Τρέχει» και το Ταμείο Δανείων

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ανήλικοι Ρομά πίσω από 15 κλοπές- Έκλεβαν από οχήματα μέχρι πεζούς

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

18:30LIFESTYLE

Νέα ανατροπή στον ΣΚΑΪ - Βγάζουν εκτός το «Beat my guest» πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου: Εμφάνιση-έκπληξη του βασιλιά Κάρολου, λίγες ώρες μετά την σύλληψη του αδελφού του, Άντριου - Δείτε βίντεο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει και τραυμάτισε σοβαρά οδηγό μοτοσικλέτας

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Παύλου Μαρινάκη: «Βούλιαξε» το Ψυχικό για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του

18:13ΕΛΛΑΔΑ

NBG Pay & EDPS στη HORECA 2026: Ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών με την τεχνογνωσία της Global Payments

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσταλ Πάλας: Πρόστιμο 50.000 λιρών για το πανό κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται η Σουηδία για πόλεμο; - Εγκαθιστά σύστημα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Με κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου: Έντονη βροχόπτωση και μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχοκαταιγίδες στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ