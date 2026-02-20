Χάρης Δούκας: Ανακοίνωσε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα

«Η Αθήνα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την πρωτοβουλία». Με αυτά τα λόγια ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προανήγγειλε τη δημιουργία ενός μουσείου Εθνικής Αντίστασης εντός της πρωτεύουσας, τονίζοντας ότι «θα δημιουργηθεί και μια ομάδα εργασίας με εξειδικευμένους επιστήμονες και νομίζω θα στηρίξει την προσπάθεια και ο Πρόεδρος της Βουλής, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότηση και χώρο και να γίνει πράξη κάτι το οποίο είναι απόλυτη προτεραιότητα».

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης που είχε ο Χάρης Δούκας με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, και τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη, η οποία έγινε για να συζητηθεί η ίδρυση του μουσείου, ενώ υπό το φως της αποκάλυψης των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944.

«Το χρωστάμε στην προηγούμενη γενιά, αλλά το οφείλουμε και στη νέα γενιά. Πρέπει να ξέρει τη σύγχρονη ιστορία μας», συμπλήρωσε ο κ. Δούκας.

Η Αθήνα θα αποκτήσει Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.



Αυτό ήταν το θέμα της σημερινής συζήτησης με τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και τον Ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη.



Το χρωστάμε στην προηγούμενη γενιά, το οφείλουμε στην επόμενη. pic.twitter.com/LnPFaLf7Zv — Haris Doukas (@h_doukas) February 20, 2026

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε: «Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια το 2018 από το Ίδρυμα της Βουλής επί προεδρίας του Νίκου Βούτση. Είναι, νομίζω, η ώρα, μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις, να πιάσουμε ξανά το νήμα αυτής της προσπάθειας και να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Οι νέες γενιές πρέπει να έχουν τα εφόδια να γνωρίζουν τι έχει συμβεί, ποια είναι η αντιστασιακή ιστορία του λαού μας και του λαού της Αθήνας. Και πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε και σήμερα, στις ιδιαίτερα δύσκολες και οξυμμένες συνθήκες στις οποίες ζούμε, το φάντασμα του φασισμού».

Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αθηναίων για την ουσιαστική συνάντηση και υπογράμμισε: «Στόχος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης θα είναι να λειτουργήσει ως ένα πολυεργαλείο. Θα μπορεί επίσης να είναι ο φορέας ο οποίος, μέσα από ερευνητικά προγράμματα, να τεκμηριώσει επιστημονικά τις ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές καταστροφές που είχαμε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και άρα να δώσει στέρεα επιχειρήματα σε οποιαδήποτε νομική, οικονομική ή πολιτική διεκδίκηση έχει το ελληνικό κράτος από το αντίστοιχο γερμανικό».