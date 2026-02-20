Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό - Στον ανακριτή δύο άνδρες

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία 20χρονη γυναίκα στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.

Η νεαρή γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 40χρονο στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, ενώ υποστήριξε ότι και ένας 28χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να τη βιάσει χωρίς να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με την 20χρονη το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/2). Η νεαρή εκμυστηρεύθηκε στη μητέρας της τα όσα συνέβησαν και αμέσως μετά την συνοδεία της μετέβη στο ΑΤ και κατήγγειλε το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η ΕΛΑΣ ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες και συνέλαβε τους δύο άνδρες οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βιασμό στον έναν και απόπειρα βιασμού στον δεύτερο.

Και οι δύο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Πολυγύρου από την οποία πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις αύριο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι είχε ερωτική επαφή με την 20χρονη όμως με τη συναίνεσή της, ενώ ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή μαζί της.

