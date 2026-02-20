Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό - Στον ανακριτή δύο άνδρες

Ποινική δίωξη για βιασμό σε 40χρονο και απόπειρα βιασμού σε 28χρονο - Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Newsbomb

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό - Στον ανακριτή δύο άνδρες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία 20χρονη γυναίκα στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.

Η νεαρή γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 40χρονο στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, ενώ υποστήριξε ότι και ένας 28χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να τη βιάσει χωρίς να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με την 20χρονη το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/2). Η νεαρή εκμυστηρεύθηκε στη μητέρας της τα όσα συνέβησαν και αμέσως μετά την συνοδεία της μετέβη στο ΑΤ και κατήγγειλε το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η ΕΛΑΣ ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες και συνέλαβε τους δύο άνδρες οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βιασμό στον έναν και απόπειρα βιασμού στον δεύτερο.

Και οι δύο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Πολυγύρου από την οποία πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις αύριο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι είχε ερωτική επαφή με την 20χρονη όμως με τη συναίνεσή της, ενώ ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή μαζί της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μυαλό μόνο στον Παναιτωλικό, όχι στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος για την ελληνική σημαία στο Σούλι ο Αντιπεριφερειάρχης

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Ανακοίνωσε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα - Συνάντηση με Χαρίτση και τον ιστορικό Μ. Χαραλαμπίδη

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό - Στον ανακριτή δύο άνδρες

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης - «Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΜ: Επιτάχυνση σε εξειδίκευση, προσκλήσεις και εντάξεις - «Τρέχει» και το Ταμείο Δανείων

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ανήλικοι Ρομά πίσω από 15 κλοπές- Έκλεβαν από οχήματα μέχρι πεζούς

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

18:30LIFESTYLE

Νέα ανατροπή στον ΣΚΑΪ - Βγάζουν εκτός το «Beat my guest» πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου: Εμφάνιση-έκπληξη του βασιλιά Κάρολου, λίγες ώρες μετά την σύλληψη του αδελφού του, Άντριου - Δείτε βίντεο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει και τραυμάτισε σοβαρά οδηγό μοτοσικλέτας

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Παύλου Μαρινάκη: «Βούλιαξε» το Ψυχικό για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του

18:13ΕΛΛΑΔΑ

NBG Pay & EDPS στη HORECA 2026: Ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών με την τεχνογνωσία της Global Payments

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσταλ Πάλας: Πρόστιμο 50.000 λιρών για το πανό κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται η Σουηδία για πόλεμο; - Εγκαθιστά σύστημα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Με κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου: Έντονη βροχόπτωση και μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχοκαταιγίδες στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ