Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, λίγο μετά την σύλληψη του Άντριου
Ο βασιλιάς κάθισε στην πρώτη σειρά πάνω σε ένα χρυσό μαξιλάρι στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 του Βρετανού-Νιγηριανού σχεδιαστή Tolu Coker
Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που ο αδελφός του, έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία με την υποψία παράβασης καθήκοντος.
Ο βασιλιάς κάθισε στην πρώτη σειρά πάνω σε ένα χρυσό μαξιλάρι στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 του Βρετανού-Νιγηριανού σχεδιαστή Tolu Coker.
Ο Κάρολος, δεδομένου της κατάστασης, φαινόταν ήρεμος καθώς έμπαινε στην επίδειξη μόδας του ανερχόμενου αστέρα — αν και με 25 λεπτά καθυστέρηση. Σε δήλωση που εξέδωσε νωρίτερα την ίδια μέρα, είπε ότι έμαθε «με βαθιά ανησυχία» για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του και τόνισε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».
Φορώντας ένα γκρι μονόπετο κοστούμι σε συνδυασμό με ένα λευκό πουκάμισο με γιακά, γραβάτα και κομψά παπούτσια, ο Κάρολος κάθισε δίπλα στη βρετανίδα σχεδιαστή μόδας Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ και τη διευθύνουσα σύμβουλο του British Fashion Council, Λόρα Γουίρ, η οποία συνόδευσε τον μονάρχη στον χώρο της εκδήλωσης.
Οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων οι βρετανοί ράπερ Skepta και Little Simz, κλήθηκαν να σηκωθούν κατά την άφιξη του μονάρχη.