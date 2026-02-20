Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, λίγο μετά την σύλληψη του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος και η διευθύνουσα σύμβουλος του British Fashion Council, Λόρα Γουίρ, παρευρίσκονται στην πρώτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Λονδίνο, Αγγλία.

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που ο αδελφός του, έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Ο βασιλιάς κάθισε στην πρώτη σειρά πάνω σε ένα χρυσό μαξιλάρι στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 του Βρετανού-Νιγηριανού σχεδιαστή Tolu Coker.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του British Fashion Council Laura Weir, ο βασιλιάς Κάρολος και η Stella McCartney παρευρίσκονται στην πρώτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Λονδίνο, Αγγλία. Getty Images

Ο Κάρολος, δεδομένου της κατάστασης, φαινόταν ήρεμος καθώς έμπαινε στην επίδειξη μόδας του ανερχόμενου αστέρα — αν και με 25 λεπτά καθυστέρηση. Σε δήλωση που εξέδωσε νωρίτερα την ίδια μέρα, είπε ότι έμαθε «με βαθιά ανησυχία» για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του και τόνισε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

King Charles attended a London Fashion Week show hours after his brother Andrew Mountbatten-Windsor was arrested over allegations of sending confidential documents to Jeffrey Epstein https://t.co/ADDNo90RMg pic.twitter.com/B70x8qv9jI — Reuters (@Reuters) February 19, 2026

Φορώντας ένα γκρι μονόπετο κοστούμι σε συνδυασμό με ένα λευκό πουκάμισο με γιακά, γραβάτα και κομψά παπούτσια, ο Κάρολος κάθισε δίπλα στη βρετανίδα σχεδιαστή μόδας Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ και τη διευθύνουσα σύμβουλο του British Fashion Council, Λόρα Γουίρ, η οποία συνόδευσε τον μονάρχη στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων οι βρετανοί ράπερ Skepta και Little Simz, κλήθηκαν να σηκωθούν κατά την άφιξη του μονάρχη.