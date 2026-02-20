ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα

Την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων του τρέχοντος μήνα από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα ποσά θα εμφανιστούν διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους πραγματοποιείται έπειτα από την έγκριση της σχετικής δαπάνης με υπουργική απόφαση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εργασίας για το οικονομικό έτος 2026.

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.

