Το «ευχαριστώ» του Παύλου Μαρινάκη: «Βούλιαξε» το Ψυχικό για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του

Με πολύ κόσμο, ενθουσιασμό και σύνθημα «ψηλότερα για όλους», έγιναν τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη στο Νέο Ψυχικό, επί της οδού Σολωμού.

ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ(ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Toklik/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο κ. Μαρινάκης, που έχει ανακοινωθεί ως υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, αποκτά πλέον το δικό του «στρατηγείο» και σημείο επαφής με τους πολίτες.

Η προσέλευση ξεπέρασε τις προσδοκίες, μετατρέποντας την εκδήλωση μια πρώτης τάξεως «πρόβα» ενόψει των εκλογών και της μάχης για σταυρούς προτίμησης.

Σε σημερινό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Μαρινάκης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους. «Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους!» έγραψε παραθέτοντας βίντεο από τη βραδιά της Τρίτης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κορυφαίοι υπουργοί και υφυπουργοί, μέλη της κυβέρνησης και του κόμματος, βουλευτές της ΝΔ, καθώς και στελέχη από το Μέγαρο Μαξίμου και την Ευρωβουλή. Υπενθυμίζεται πως είχε διατελέσει Γραμματέας του κόμματος και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Επίσης, συμμετείχαν αυτοδιοικητικοί, πρόεδροι συλλόγων και μεγάλων επιμελητηρίων, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων, καθώς και άνθρωποι της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής του παρουσίας του Παύλου Μαρινάκη στον Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών.

Σε ομιλία του, ο Παύλος Μαρινάκης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, δήλωσε συγκινημένος από την παρουσία τους και σκιαγράφησε τος βασικές πολιτικές προτεραιότητες, τονίζοντας ότι η πολιτική για εκείνον είναι πρωτίστως ευθύνη και λογοδοσία.

«Πριν από περίπου δέκα χρόνια, είχε βγει ένα σύνθημα «η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς». Είναι το πολιτικό σύνθημα που με έχει στιγματίσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο και το κατάλαβα πολλά χρόνια μετά. Δεν στιγμάτισε μόνο εμένα. Στιγμάτισε πολλούς ανθρώπους που μπορεί να είχαν πολυετή ενασχόληση με την πολιτική, αλλά μπορεί να μην είχαν ούτε μία μέρα ασχοληθεί με αυτήν και αυτό φάνηκε και το 2016 και το 2019 και το 2023. Ποια είναι η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς; Είναι η Ελλάδα που εργάζεται. Η Ελλάδα που υπομένει. Είναι αυτά τα υπόγεια και σιωπηρά ρεύματα ανθρώπων που κινητοποιούνται όταν βλέπουν ότι απειλούνται τα κεκτημένα τους. Είναι εκείνοι που αγωνίζονται για την οικογένειά τους, για τη ζωή τους και οι αγώνες τους δεν έρχονται σε βάρος των ζωών των άλλων. Είναι εκείνοι που πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τους χωρίς να τους περισσεύει ευρώ, χωρίς να θέλουν να πληρώνει η κοινωνία τους αγώνες τους» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υπογράμ

μισε πως δεν συμβιβάστηκε ποτέ για τους αγώνες που έδωσε στη δουλειά του, στη ζωή του. «Δεν μας ένοιαζε πόσο δύσκολο είναι αυτό που θα πετύχω. Μας ένοιαζε να αγωνιστούμε για αυτό και δεν κρύφτηκα ποτέ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε μια υποχρέωση αντιμετώπισης μιας τοξικότητας ένα χρόνο πριν» σημείωσε καταληκτικά.

Τον αγιασμό του γραφείου τέλεσε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.Γαβριήλ.

