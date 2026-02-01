Μαρινάκης: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Στο θέμα της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να αναφερθεί αύριο, Δευτέρα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 μίλησε για τις συμμαχίες των πολιτικών δυνάμεων αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με την «Ελληνική Λύση» σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει τον πήχη της αυτοδυναμίας στις επικείμενες εκλογές.

Ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως «στα μεγάλα διλήμματα, ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει, όχι μία και δύο φορές, αρκετές φορές, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να είναι στην ίδια σελίδα, ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε πως το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι ίδιο με την περίοδο που στην αρχηγία της Χαριλάου Τρικούπη βρισκόταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η Φώφη Γεννηματά.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στην οποία θα απευθυνθεί η κυβερνητική παράταξη για να πετύχει την απαιτούμενη συναίνεση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας.

«Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού. Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως «αυτή τη στιγμή μετράμε απλά το κόμμα, το εν δυνάμει κόμμα ενός προσώπου. Με όσα έχει πει μέχρι τώρα δεν θεωρώ ότι συνιστούν σοβαρές πολιτικές θέσεις. Άρα, νομίζω ότι καταναλώνουμε πολύ παραπάνω χρόνο από όσο θα έπρεπε να καταναλώνουμε στη δημόσια συζήτηση».

Διαβάστε επίσης