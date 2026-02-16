Μαρινάκης για φωτογραφίες από Καισαριανή: Το υπουργείο Πολιτισμού θα τις αποκτήσει αν είναι γνήσιες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει το θέμα που ανέκυψε με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων από τους ναζιστές κατακτητές την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, είπε ότι το αρμόδιο υπουργείο έχει επιληφθεί του θέματος.

«Το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες απόκτησής τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους μπορεί να αποδείξει την γνησιότητά τους» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι φωτογραφίες με την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, έχουν προκαλέσει κύμα συγκίνησης και από χθες έχει ξεκινήσει ένα πολιτικό γαϊτανάκι με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από την κυβέρνηση να τις επαναπατρίσει.

Η γνησιότητα του υλικού που αναρτήθηκε σε δημοπρασία στο eBay, δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, όπως δήλωσε στο Newsbomb.gr ο δημοπράτης, η διαδικασία έχει «παγώσει» καθώς δεν έχει αποφανθεί αν τελικά θα πουλήσει τις φωτογραφίες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ελληνική πολιτεία θα κινηθεί για την απόκτησή τους, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι αληθινές.

Κακλαμάνης: «Η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει»

Εξάλλου, κι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης είπε σχετικά: «Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σ.σ.: σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ. Εγώ θα ζητήσω την πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των προέδρων ώστε να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών. Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει», τόνισε.