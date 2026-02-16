«Σταμάτησα τη δημοπρασία, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό της Καισαριανής

Δήλωση του ιδιοκτήτη των φωτογραφιών από το Crain's Militaria αποκλειστικά στο Newsbomb - Eξηγεί ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την πώλησή τους

Εύη Απολλωνάτου

Ebay/Greece WWII Archives
Σε γραπτή δήλωση στο Newsbomb ο ιδιοκτήτης των φωτογραφιών των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή εξηγεί γιατί σταμάτησε σήμερα τη δημοπρασία τους.

Το διαδικτυακό κατάστημα Crain's Militaria, που είναι ο κάτοχος των φωτογραφιών, εξηγεί ότι έχει προσφορές από ιδιώτες συλλέκτες αλλά παραμένει ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

«Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής. Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητου ιστορικού χαρακτήρα και συγκλονίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το ζήτημα χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς», τονίζει στο newsbomb το Crain's Militaria.

kaisariani-3.jpg

Μία από τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής που είχαν βγει σε δημοπρασία από το κατάστημα Crain's Militaria.

Ebay- Crain's Militaria /Greece WWII Archives

Και συνεχίζει: «Μετά την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης χθες, επικοινώνησαν μαζί μου πολλοί ιδιωτικοί συλλέκτες εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Αν και εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

«Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Έχουν διαδοθεί ευρέως τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, παραμορφώνοντας μάλιστα ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας περιττές συζητήσεις σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών», σημειώνει το διαδικτυακό κατάστημα.

crains-militaria.jpg

Η κεντρική σελίδα δημοπρασιών Crains militaria, όπου φαίνονται στρατιωτικά διαβατήρια ναζί στρατιωτών προς πώληση.

Crains militaria

Τι είναι το «Crains militaria»

Τις 6 φωτογραφίες είχε βάλει σε δημοπρασία στο eBay το κατάστημα «Crains militaria» με έδρα το Βέλγιο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καταστήματος, δημιουργήθηκε το 2015 αλλά διατηρεί λογαριασμό στο eBay από τον Οκτώβριο του 2000. Όπως γράφουν οι δημιουργοί του, έχει «20 χρόνια εμπειρίας στη συλλογή και εμπορία στρατιωτικών αντικειμένων».

«Ειδικεύεται σε στρατιωτικές φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα στρατιωτικά αντικείμενα του Γ’ Ράιχ. Αποτελεί μια αξιόπιστη πλατφόρμα αγορών για όσους ενδιαφέρονται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ιστορία γενικότερα», σημειώνεται στην ταυτότητα του καταστήματος.

crains militaria σάιτ.jpg

Το τμήμα της ιστοσελίδας με τις φωτογραφίες. Αριστερά φαίνεται μία εικόνα του Χίτλερ με τον Χέρμαν Γκέρινγκ.

crains militaria

Στην ηλεκτρονική σελίδα του καταστήματος υπάρχουν φωτογραφίες του Αδόλφου Χίτλερ από διάφορες επισκέψεις του σε στρατόπεδα των ναζί ανά την Ευρώπη αλλά και του υπ’ αριθμόν 2 του ναζιστικού καθεστώτος και επονομαζόμενου «στρατάρχη του Ράιχ», Χέρμαν Γκέρινγκ.

Στην σελίδα μπορεί κανείς να βρει, μεταξύ άλλων, στρατιωτικές ταυτότητες αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών των ναζί, μετάλλια, βραβεία, γράμματα, στρατιωτικές στολές και διακριτικά των στρατιωτικών σωμάτων του Γ’ Ράιχ όπως της πολεμικής αεροπορίας Λουφτβάφε.

