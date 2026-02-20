Πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η επιθυμία της οικογένειας

Πένθος και θλίψη επικρατεί στο Μετόχι Διρφύων αλλά και σε ολόκληρο το νησί για τους δύο εργάτες που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό εργατικό δυστύχημα στην περιοχή της Βάρης έπειτα από ηλεκτροπληξία.

Το κλίμα στο Μετόχι είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον χαμό του 22χρονου Χρήστου Γιαμαρέλου με την τοπική κοινωνία να θρηνεί τον άδικο χαμό του νέου, που προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση. Οι λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία αλλά και η ιδιαίτερη επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του 22χρονου αναδεικνύουν το μέγεθος της απώλειας.

Η κηδεία του 22χρονου Χρήστου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μετόχι Διρφύων. Η οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, προχώρησε σε μια κίνηση με βαθύ συμβολισμό, ζητώντας από όποιον παρευρεθεί στην τελετή να φορά λευκά ρούχα. Αυτό το «λευκό αντίο» αποτελεί έναν φόρο τιμής στην αγνότητα και το νεαρό της ηλικίας του Χρήστου, που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή.

Ο 22χρονος Χρήστος Γιαμαρέλος

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Γιαμαρέλου διαδόθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την Εύβοια, προκαλώντας ένα κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κάτοικοι στο Μετόχι μιλούν για ένα εργατικό και γελαστό παιδί, που πάλευε για το μέλλον του. Η κηδεία του αναμένεται να είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την περιοχή, καθώς ο αποχαιρετισμός ενός νέου ανθρώπου που χάθηκε την ώρα της δουλειάς αποτελεί μια πληγή που δύσκολα κλείνει.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η κηδεία του 39χρονου Μιχάλη Φουρκή, ο οποίος έχασε και εκείνος την ζωή του από την ισχυρότατη ηλεκτροπληξία, βυθίζοντας στο σκοτάδι τις οικογένειές τους.

Ο 39χρονος Μιχάλης Φουρκής

Με πληροφορίες από eviathema.gr

