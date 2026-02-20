Αθώος για την ελληνική σημαία στο Σούλι ο Αντιπεριφερειάρχης

Τέλος έλαβε η δικαστική περιπέτεια του Αντιπεριφερειάρχη Θωμά Πιτούλη ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος μετά την τοποθέτηση της ελληνικής σημαία στον ιστορικό χώρο του Σουλίου.

Η διαδικασία είχε κινηθεί μετά από παρέμβαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η οποία δεν είχε γνωμοδοτήσει για τις εργασίες που αφορούσαν στην τοποθέτηση του ιστού.

Έτσι απαγγέλθηκε κατηγορία στον Αντιπεριφερειάρχη ενώ το θέμα, μετά την δημοσιότητα που είχε λάβει, είχε γίνει και αντικείμενο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θωμάς Πιτούλης τελικά αθωώθηκε σήμερα που εκδικάστηκε η εν λόγω υπόθεση ενώ ο ιστός και η σημαία θα παραμείνουν στη θέση τους, δίπλα στο βουλευτήριο των Σουλιωτών!

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

