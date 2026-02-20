Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω τροχαίου και μηχανικής βλάβης σε όχημα προς Λαμία.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, όπως Λεωφόρος Αθηνών, Αθηνών

Κορίνθου, Λεωφόρος Κηφισίας, Μεσογείων και Βασ. Κωνσταντίνου.

Η έξοδος εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας επιβαρύνει επιπλέον την κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής (20/02) λόγω τροχαίου και μηχανικής βλάβης σε όχημα στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Λαμία. Το όχημα έχει ακινητοποιηθεί, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία και σημαντικές καθυστερήσεις.

Σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση σύμφωνα με την Τροχαία:

Αθηνών-Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος): από Διυλιστήρια έως γέφυρα Ασπροπύργου

Αθηνών-Κορίνθου / Λ. Αθηνών (είσοδος): από Ελευσίνα έως Διυλιστήρια

Αθηνών-Λαμίας (έξοδος από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη): έως Αγίων Αναργύρων

Αθηνών-Λαμίας (είσοδος κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών): έως Αχαρνών

Λ. Κηφισού: καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

Λ. Κηφισίας (άνοδος): από Πανόρμου έως Φιλοθέη

Μεσογείων: από Κατεχάκη προς Αθήνα

Βασ. Κωνσταντίνου: καθόδου

Λ. Ποσειδώνος (ρεύμα προς Πειραιά): από Αλίμου έως Καραϊσκάκη

Παράλληλα, λόγω του τριημέρου της Καθαρής Δευτέρας, παρατηρείται έξοδος εκδρομέων προς τα προάστια και την επαρχία, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

