Γερμανία:Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη αρχηγός του κόμματος CDU με 91,2%

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του CDU με ένα ισχυρό αποτέλεσμα. Ο 70χρονος έλαβε το 91,1% των ψήφων στο συνέδριο του κόμματος στη Στουτγάρδη την Παρασκευή. Είναι η πρώτη του επανεκλογή από τότε που έγινε καγκελάριος.

Οι εκλογές καθυστέρησαν κατά ώρες επειδή η ψηφιακή ψηφοφορία δεν ήταν δυνατή λόγω τεχνικών προβλημάτων και η ψηφοφορία έπρεπε να γίνει ξανά με ψηφοδέλτια.

Στην πρώτη του εκλογή ως πρόεδρος του CDU κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2022, ο Μερτς εξελέγη με 94,6% των ψήφων σε ένα διαδικτυακό συνέδριο του κόμματος και αργότερα επιβεβαιώθηκε με 95,3% με επιστολική ψήφο.

Στην επανεκλογή του πριν από δύο χρόνια, έλαβε 89,8%. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα, το CDU θεωρεί τις αποχές ως άκυρες ψήφους.

Μερτς: «Είμαστε το κόμμα του μέλλοντος»

Ο Μερτς, σε μια στοχαστική και κατά καιρούς αυτοκριτική ομιλία, προετοίμασε τους 1.001 συνέδρους για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν το CDU, τα κόμματα της Ένωσης και η κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Προειδοποίησε ότι το CDU πρέπει να έχει επίγνωση της ευθύνης του για τη Γερμανία. «Είμαστε το κόμμα του μέλλοντος, το κόμμα της δράσης, το κόμμα της εμπιστοσύνης», διακήρυξε στο συνέδριο του κόμματος. Ζήτησε επίσης από τους Χριστιανοδημοκράτες υπομονή. Θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί στο πλαίσιο του συνασπισμού με το SPD.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που αφορούσε την εξωτερική πολιτική και αφορούσε τη νέα παγκόσμια τάξη χωρίς την παλιά αξιοπιστία των ΗΠΑ, μια αίσθηση ανησυχίας ήταν αισθητή στην αίθουσα της εμπορικής έκθεσης της Στουτγάρδης. Αυτή η διάθεση άλλαξε όταν προχώρησε στην εσωτερική πολιτική. «Δεν θέλω απλώς να είμαι μετριοπαθής, δεν θέλω απλώς να διακηρύξω τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή ως στόχο μας», είπε, απαντώντας στην κριτική για την αρχική του πολιτική να κάνει ανακοινώσεις χωρίς να εφαρμόζει υποσχέσεις όπως η μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για όλους. Οι πολίτες είχαν αποκλειστεί από αυτό το μέτρο.

