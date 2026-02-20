ΕΥΔΑΜ: Επιτάχυνση σε εξειδίκευση, προσκλήσεις και εντάξεις - «Τρέχει» και το Ταμείο Δανείων

Η στήριξη των περιοχών μετάβασης αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Σε αυτή τη λογική, η ελληνική πολιτεία αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό μέσο, με αιχμή την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), η οποία υλοποιεί, μεταξύ των άλλων, και το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027:

Συνολικό ύψος: 1,6 δισ. ευρώ για τις περιοχές μετάβασης: Δυτική Μακεδονία, ευρύτερη περιοχή Μεγαλόπολης, καθώς και τα νησιά Βορείου/Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

To 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την ΕΥΔΑΜ, καθώς το Πρόγραμμα πέρασε σε φάση ουσιαστικής υλοποίησης. Αυτό αποτυπώνεται καθαρά στους δείκτες του προγράμματος για το 2025 σε σχέση με το 2024:

Εξειδίκευση: αύξηση από 64% και 1.037 εκατ. ευρώ σε 90% και 1.458 εκατ. ευρώ (+41%) Προσκλήσεις: από 53% και 861 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν σε 83% και 1.355 εκατ. ευρώ (+57%) Εντάξεις: από 25% και 411 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 53% και 852 εκατ. ευρώ (+110%)

Ο Πελοπίδας Καλλίρης, Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, που από την πρώτη στιγμή έχει την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος, επισημαίνει πως το 2026 αποτελεί μια χρονιά, που θα συνεχιστεί πιο έντονα η προσπάθεια, με έμφαση στην ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού οικοσυστήματος στις περιοχές ΔΑΜ, μέσα από νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο Πελοπίδας Καλλίρης, Διοικητής της ΕΥΔΑΜ

Οι δείκτες συνεχίζουν ανοδικά, με την εξειδίκευση πλέον στο 117%, τις προσκλήσεις στο 92% και τις εντάξεις στο 64%.

Στο σκέλος της στήριξης της επιχειρηματικότητας, ξεχωρίζουν τέσσερις κύκλοι προσκλήσεων:

6 προσκλήσεις κρατικών ενισχύσεων για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ, κινητοποίησαν 976 υποβολές, με 852 πράξεις να προχωρούν σε ένταξη ή να βρίσκονται υπό ένταξη. Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 401,2 εκατ. ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό έργων 629 εκατ. ευρώ. Οι έξι προσκλήσεις αποκλειστικά για τον Δήμο Μεγαλόπολης (προϋπολογισμός 86 εκατ. ευρώ) κατέγραψαν 123 υποβολές και οδήγησαν σε 80 εγκρίσεις, με Δημόσια Δαπάνη 188 εκατ. ευρώ και συνολικό προϋπολογισμό εγκεκριμένων έργων 332 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα της ενέργειας:

Οι τέσσερις προσκλήσεις (προϋπολογισμός 140 εκατ. ευρώ) έχουν 33 υποβολές συνολικού προϋπολογισμού 264 εκατ. ευρώ, με δύο πράξεις ήδη ενταγμένες και την αξιολόγηση σε εξέλιξη. Τέλος, οι δύο δράσεις de minimis «Επιχειρώ Πράσινα» για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων (προϋπολογισμός 50 εκατ. ευρώ) έχουν 734 υποβολές συνολικού προϋπολογισμού 90,6 εκατ. ευρώ, επίσης σε διαδικασία αξιολόγησης. Συνολικά, με βάση την πορεία αξιολόγησης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, το αναμενόμενο αποτύπωμα ανέρχεται σε περίπου 6.250 νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης.

Στο μέτωπο της ρευστότητας:

Το Ταμείο Δανείων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΔΑΜ (δάνεια 5.000–500.000 ευρώ, 50% άτοκη συγχρηματοδότηση, επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο 50% για 3 έτη, διάρκεια 1–10 έτη) έχει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα: - 320 εγκρίσεις, 297 συμβάσεις και 287 τελικές εκταμιεύσεις.

Σε ποσά, αυτό αντιστοιχεί σε:

53,7 εκατ. ευρώ στις εγκρίσεις 49,2 εκατ. ευρώ στις συμβάσεις 41 εκατ. ευρώ στις τελικές εκταμιεύσεις.

Το 2025 έδειξε ότι το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027 κινείται με ταχύτητα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το 2026 θα κριθεί:

στην ολοκλήρωση έργων στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στη σταθερή ροή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις των περιοχών μετάβασης.

Δεδομένου πως οι υψηλοί ρυθμοί υλοποίησης θα διατηρηθούν, η ΕΥΔΑΜ μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για το πώς μια δύσκολη μετάβαση μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακή ευκαιρία, δημιουργώντας νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.