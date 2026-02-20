e-ΕΦΚΑ: Πώς ανανεώνεται η Ασφαλιστική Ικανότητα για 01/03/2026 - 28/02/2027

Οι μη μισθωτοί πρέπει να έχουν δύο μήνες ασφάλισης το προηγούμενο έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο 

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

e-ΕΦΚΑ: Πώς ανανεώνεται η Ασφαλιστική Ικανότητα για 01/03/2026 - 28/02/2027
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι μη μισθωτοί πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο μήνες ασφάλισης το προηγούμενο έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο και να καταβάλουν τις απαιτούμενες εισφορές για να διατηρήσουν την ασφαλιστική ικανότητα.
  • Οι μισθωτοί χρειάζονται τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2025 ή το τελευταίο δωδεκάμηνο για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας.
  • Η καταβολή καθυστερούμενων εισφορών δεν ανανεώνει αυτόματα την ασφαλιστική ικανότητα, απαιτείται αίτημα στην τοπική διεύθυνση ή ηλεκτρονική υποβολή μέσω της υπηρεσίας e
  • ΕΦΚΑ.
  • Η ετήσια ασφαλιστική ικανότητα για μη μισθωτούς χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα 100€, ενώ η μηνιαία χορηγείται με ενεργή και κανονικά τηρούμενη ρύθμιση οφειλών.
  • Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, με ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες όπως ανήλικοι, άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες.
Snapshot powered by AI

Ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει τι πρέπει να κάνουν μισθωτοί και μη μισθωτοί ασφαλισμένοι για να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα και να έχουν πρόσβαση σε παροχές υγείας και συνταγογράφηση.

Τι ισχύει για μισθωτούς

Για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας απαιτούνται τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, είτε μέσα στο 2025 είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Τι πρέπει να κάνουν οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες)

  • Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑmobile.

Επιπλέον η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών με το παραπάνω τρόπο δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα.

Πρέπει να απευθυνθείτε στη Τοπική Διεύθυνση που ανήκετε ή να καταθέσετε αίτημα στην εφαρμογή του e- ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς»

Σημαντική Διευκρίνιση

Η καταβολή καθυστερούμενων εισφορών με τους ανωτέρω τρόπους δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας.

  • Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τοπική Διεύθυνση ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Ειδικές Ρυθμίσεις για Μη Μισθωτούς

  • Ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100€.
  • Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.


Τρόποι Ενημέρωσης

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Ασφαλιστική Ικανότητα" στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

Εξυπηρέτηση από οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση: Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα για τον μήνα Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Διευκρινίσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη

Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

  • Ανήλικους
  • Άτομα με αναπηρία
  • Χρονίως πάσχοντες

Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή επικοινωνήστε με το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Οδηγίες της ΕΟΚ για την είσοδο των φιλάθλων

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία στις φυλακές

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αγνοείται 44χρονος στον Γλαύκο - Έρευνες για τον εντοπισμό του

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ιχθυοτροφείου συγκρούστηκε με φορτηγό - 18 νεκροί

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου καλλιτέχνη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αναβάλλονται επτά εκταφές - Οι συγγενείς θέλουν να σταλούν τα δείγματα στο εξωτερικό

20:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ξεκίνησε να βρέχει στην Αττική – Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε φορτηγό - Δείτε βίντεο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Επίθεση με μαχαίρι σε 20χρονο σε δομή φιλοξενίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον δράστη

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλει παγκόσμιους πρόσθετους δασμούς 10%

19:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πώς ανανεώνεται η Ασφαλιστική Ικανότητα για 01/03/2026 - 28/02/2027

19:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Στις 6 Μαρτίου η πρώτη πτήση αστροναυτών γύρω από την Σελήνη μετά από 50 χρόνια

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία:Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη αρχηγός του κόμματος CDU με 91,2%

19:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer - Κρούγκμαν για την απόρριψη των αμερικανικών δασμών: «Ένα πολύ σκληρό πλήγμα»

19:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τη Wall Street και συρρέουν στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μυαλό μόνο στον Παναιτωλικό, όχι στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος για την ελληνική σημαία στο Σούλι ο Αντιπεριφερειάρχης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλει παγκόσμιους πρόσθετους δασμούς 10%

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

20:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ξεκίνησε να βρέχει στην Αττική – Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου καλλιτέχνη

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ