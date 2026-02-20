NBG Pay & EDPS στη HORECA 2026: Ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών

Με στρατηγική στόχευση στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης, η NBG Pay και η EDPS συμμετείχαν στη φετινή HORECA, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προηγμένων λύσεων πληρωμών. Αξιοποιώντας την τεχνολογική εξειδίκευση της Global Payments, οι δύο εταιρείες ανέδειξαν στην πράξη πώς οι σύγχρονες ψηφιακές συναλλαγές μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, αποδοτικότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για κάθε επιχείρηση.

Η κορυφαία έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo, συγκέντρωσε χιλιάδες επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους επισκέφθηκαν το περίπτερο της Global Payments, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια, ευελιξία και τεχνολογική υπεροχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επαγγελματίες που αναζητούν αξιόπιστες λύσεις πληρωμών, εύκολη διασύνδεση με εμπορικά και λογιστικά συστήματα, καθώς και εργαλεία που απλοποιούν τις καθημερινές λειτουργίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία πελάτη.

Ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Managing Director NBG Pay & Country Head Global Payments Greece, δήλωσε: «Η έκθεση επιβεβαίωσε ότι ο κλάδος της φιλοξενίας και της εστίασης βρίσκεται σε στάδιο ουσιαστικού μετασχηματισμού. Οι επιχειρήσεις αναζητούν έναν συνεργάτη που μπορεί να υποστηρίξει ολιστικά την επιχείρησή τους, από το φυσικό ταμείο έως το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα εναλλακτικά κανάλια πωλήσεων. Χάρη στην τεχνογνωσία της Global Payments, επενδύουμε σε λύσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες και ενισχύουν την ασφάλεια. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο και να ανταποκρίνονται δυναμικά στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς».

Από την πλευρά του, ο Αντίγονος Παπαδόπουλος, Deputy Country Head Global Payments Greece NBG Pay & Managing Director EDPS, ανέφερε: «Η συμμετοχή μας στη φετινή HORECA αναδεικνύει τον ρόλο μας ως στρατηγικού συνεργάτη των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης. Μέσω καινοτόμων λύσεων πληρωμών και ολοκληρωμένων ψηφιακών εργαλείων, στηρίζουμε την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα ευελιξία στην καθημερινή τους λειτουργία».

Λύσεις για φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον

Στο επίκεντρο της παρουσίας των δύο εταιρειών βρέθηκε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο στο φυσικό σημείο πώλησης όσο και στο online περιβάλλον.

Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκε το NBG Pay tom, η λύση SoftPOS για Android και iOS, που μετατρέπει το κινητό τηλέφωνο σε τερματικό αποδοχής πληρωμών, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία. Παράλληλα παρουσιάστηκαν:

Σύγχρονα τερματικά POS

Αναβαθμισμένες λύσεις eCommerce, όπως το eCommerce eShop και το Pay by Link

όπως το και το Εξειδικευμένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις delivery, take-away και online παραγγελιών

Μέσα από ζωντανές επιδείξεις και πραγματικά σενάρια χρήσης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν στην πράξη τη λειτουργικότητα, την ευκολία και την αξιοπιστία των λύσεων.