Γαλλία: Απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Παρίσι - Εκκενώνονται πολλά καταστήματα

Πολλά κτίρια της γαλλικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων ο Πύργος Montparnasse και το Sciences Po Παρισιού, εκκενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, έπειτα από πολλαπλές απειλές για βόμβα, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro από αστυνομική πηγή, επιβεβαιώνοντας σχετική πληροφορία του BFMTV.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «πολλά email» εστάλησαν σε διάφορες αρχές, με «απειλές για ανατίναξη διαφόρων σημείων του Παρισιού». Στο σημείο αναπτύχθηκαν αρκετά ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ανίχνευσης εκρηκτικών.

Γύρω στις 21:30 ώρα Γαλλίας, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο Sciences Po δεν εντόπισε κάτι ύποπτο. Ωστόσο, οι έλεγχοι στον Πύργο Μονπαρνάς βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Άλλη αστυνομική πηγή ανέφερε στη Le Figaro ότι τουλάχιστον «μία αναφορά έγινε γύρω στις 18:00 σχετικά με πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας».

Παράλληλα, αρκετά καταστήματα εκκενώθηκαν στο Παρίσι ως προληπτικό μέτρο.

Ο Πύργος του Άιφελ έγινε επίσης στόχος αυτής της προειδοποίησης, αλλά ο χώρος δεν εκκενώθηκε.