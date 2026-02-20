«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

Ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της παραδοσιακής μουσικής της χώρας, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Ηλίας Νιώρας, «έφυγε» σε ηλικία 79 ετών για το μεγάλο ταξίδι.

Το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με πολλές παραδοσιακές εκδηλώσεις όπου συνόδευε με το κλαρίνο του σπουδαία ονόματα όπως οι Λάμπρος Σκάρλας, Σταύρος Τσαλάγκας, Βασίλης Αγραφιώτης και Φιλιώ Πυργάκη.

Ο ήχος του έχει αποτυπωθεί σε δίσκους και cd, ενώ χιλιάδες είναι οι αναπαραγωγές με τα τραγούδια του στο διαδίκτυο.

Φίλοι και συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν στη σελίδα του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η δημοτική μας παράδοση από σήμερα είναι πιο φτωχή.

Η εξόδιος ακολουθία του Ηλία Νιώρα, θα τελεστεί τη Δευτέρα (23/2/26) στις 12:00' το μεσημέρι, στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Λαμίας.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

