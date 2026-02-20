Ιωάννινα: Νεκρή γυναίκα στην άκρη του δρόμου στην Κρύα
Η γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου και κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο
Σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Κρύας Ιωαννίνων εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής μία ηλικιωμένη γυναίκα.
Σύμφωνα με το epirusgate.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου η γυναίκα κατέληξε.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.
