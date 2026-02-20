Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια

Ένα 13χρονο αγόρι εξαφανίστηκε στην Αθήνα με αποτέλεσμα να υπάρχει κινητοποίηση στις αρχές. Πρόκειται για τον Κάκαει Σάμε, ιρανικής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης από τα Πατήσια.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Παρασκευή και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κάκαει (επ.) Σάμε (ον.), έχει ύψος 1.70μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ανοικτό μπλε μπουφάν, μπλε παντελόνι τζιν και σκούρα μπλε παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης