Ρωσία: Το Μουσείο Ιστορίας Γκουλάγκ θα μετατραπεί σε μουσείο για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ναζί

Επισκέπτες βλέπουν μια έκθεση κατά τα εγκαίνια του Μουσείου Ιστορίας Γκουλάγκ στη Μόσχα, Ρωσία, Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Η Ρωσία μετατρέπει το Μουσείο Ιστορίας Γκουλάγκ, το οποίο καταγράφει το σύστημα των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας υπό τον σοβιετικό δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν, σε μουσείο για τα γερμανικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το μουσείο στη Μόσχα, το οποίο είναι προς το παρόν κλειστό, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι θα γίνει ένα «μουσείο μνήμης» αφιερωμένο στη «μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του σοβιετικού λαού» και θα καλύπτει «των εγκλημάτων πολέμου των ναζιστών κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου».

Τι αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου gmig.ru

Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος στη Ρωσία

Το Μουσείο Ιστορίας Γκουλάγκ ιδρύθηκε το 2001 και έκλεισε τον Νοέμβριο του 2024 λόγω υποτιθέμενων ζητημάτων πυρασφάλειας. Μέχρι τότε, τιμούσε τους εκατομμύρια ανθρώπους που φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας σε όλη τη χώρα την περίοδο μεταξύ 1918 και 1956.

Η κουλτούρα μνήμης της Ρωσίας έχει πληγεί υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν, του οποίου η ιδεολογία δίνει έμφαση στη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - γνωστό ως Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο στη Ρωσία.

Η χήρα του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάντερ Σολζενίτσιν, Νατάλια, στα εγκαίνια του Μουσείου Ιστορίας Γκούλαγκ στη Μόσχα, Ρωσία, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015. AP

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία στοχεύει στην καταπολέμηση των Ναζί, όπως αποκαλεί την ηγεσία στη γειτονική χώρα και των ξένων υποστηρικτών τους.

Το ανασχεδιασμένο μουσείο θα παρουσιάζει τις μορφές του Εθνικοσοσιαλισμού, την απελευθερωτική αποστολή του Κόκκινου Στρατού και τις δίκες των Ναζί εγκληματιών, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης της Μόσχας.

Στόχος, όπως δήλωσε η μελλοντική διευθύντρια του μουσείου Νατάλια Καλάσνικοβα, είναι να επιτευχθεί μια «διαρκής απόρριψη του ναζισμού» από τις νεότερες γενιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ