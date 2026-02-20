Ρέθυμνο: Μεταλλική σκαλωσιά έπεσε επάνω σε διερχόμενο όχημα
Μια μεταλλική σκαλωσιά στην οποία βρίσκονται τα ηχεία όπου θα παίζει μουσική στο καρναβάλι, έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα στην περιοχή της Καλλιθέας.
Ένα σοβαρό ατύχημα που από τύχη δε θρηνήσαμε θύματα έλαβε χώρα την Παρασκευή (19/02) στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Καλλιθέας.
