Ρέθυμνο: Αθώοι για βιασμό οι δύο άνδρες, ένοχοι για βίντεο και ναρκωτικά

Μια υπόθεση που διήρκησε σχεδόν 8 χρόνια, έλαβε τέλος την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Χανίων.

Newsbomb

Ρέθυμνο: Αθώοι για βιασμό οι δύο άνδρες, ένοχοι για βίντεο και ναρκωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Χανίων, η δίκη των δύο ανδρών για την υπόθεση που είχε απασχολήσει το Ρέθυμνο το καλοκαίρι του 2018.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις - Οι τρεις καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Η αποθεωτική ατάκα του Γιώργου Καραγκούνη στον Γρηγόρη Σαμόλη

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απομακρύνει εκατοντάδες στρατιώτες από βάσεις στη Μέση Ανατολή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη των δασμών: Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ στη σκακιέρα του παγκόσμιου εμπορίου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο»

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Επεισόδια στον ημιτελικό κυπέλλου μπάσκετ στη Σερβία – Διακοπή στον αγώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αθώοι για βιασμό οι δύο άνδρες, ένοχοι για βίντεο και ναρκωτικά

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουγγαρία μπλοκάρει δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία - Ο όρος που θέτει

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολές της Αγκάθα Κρίστι προς την οικονόμο της πωλήθηκαν σε δημοπρασία

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εξετάζει την πιθανότητα να διαγράψει τον Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα μετά από μαζική διαδήλωση στα Τίρανα - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκουαρντιόλα για ρατσισμό: «Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία, όχι στο ποδόσφαιρο»

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μεταλλική σκαλωσιά έπεσε επάνω σε διερχόμενο όχημα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Παρίσι - Εκκενώνονται πολλά καταστήματα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στην Ήπειρο το μεγαλύτερο ύψος βροχής - Δείτε χάρτη

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρή γυναίκα στην άκρη του δρόμου στην Κρύα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλλει παγκόσμιο πρόσθετο δασμό 10%

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Παίζει με ένα παιδί με μια «μπάλα» που μοιάζει με γυναικείο στήθος

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Παρίσι - Εκκενώνονται πολλά καταστήματα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεκίνησε με νυχτερινή παρέλαση το εορταστικό τριήμερο του Καρναβαλιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ